台醫手機藏大量close up下體照「原來不是變態」　實情笑翻網民

台灣新冠肺炎疫情自5月爆發後，當地市民為落實防疫政策，幾乎都待在家中、減少出門次數，當地泌尿科醫師顧芳瑜近日在節目《醫師好辣》透露，有患者因疫情不願到醫院就診，加上私密處的診療比較特殊，便直接將私密處照片傳到他的粉絲團，尷尬情況讓他超困擾。



原來不是變態啊……台灣醫生顧芳瑜手機藏大量下體照！背後真相笑翻網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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顧芳瑜在節目《醫師好辣》透露，台灣疫情期間許多當地人身體出現狀況，都不願意到門診就醫，卻狂傳「生殖器」的照片，到他的粉絲專頁詢問，無奈表示「我都會說我們沒辦法幫你線上看診，只能給你建議，但這不是診斷，如果有需要請一定要去門診掛號。」

一旁的女星「五熊」蔡頤榛聽完相當驚訝，傻眼說道「這跟騷擾只有一線之隔吧！」顧芳瑜笑說，因為自己是這類的專業，所以其實也看很多，只是私訊裡滿滿的私密處照片，造成他搭公車或在大庭廣眾之下完全不敢看手機，「怕有人看到會覺得我是變態。」一席直白言論笑翻眾人。

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