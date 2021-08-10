你不知道的新冠疫苗副作用！台名醫揭5個症狀「少人知卻很常見」

台灣新冠肺炎疫苗開打，不少人打完疫苗出現副作用，其中以酸痛、疲倦、發燒最多，台灣小兒科醫生徐嘉賢另外提出5種較少人知道卻又蠻常見的副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚搔癢、注射處腫塊，其他較少見的副作用還有食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴，有網友坦言「打完疫苗變大食怪2天」。



台灣小兒科醫生徐嘉賢6日在社交平台上發文說明「容易被忽略、但常見的新冠疫苗副作用」，他表示，「最近陸續遇到打完新冠疫苗有一些小副作用的市民，其中以酸痛、疲倦、發燒為大宗」。

打完疫苗你有食慾大增嗎？台名醫揭5個「你不知道的新冠疫苗副作用」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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另外還有一些比較少人知道，卻又蠻常見的副作用，如噁心、嘔吐、腹瀉，這三類副作用比例不少，而且是大部分當天或隔天就會出現。如果本身腸胃道比較不好的市民，還會持續一、兩周。

還有皮膚搔癢，部分市民施打部位紅腫和搔癢，這個比較少見，冰敷會稍微緩解。有少數比較明顯的，需要局部藥膏才會緩解下來。另一種比較奇特的副作用為「注射處腫塊」，有些市民一個禮拜之後就自己消失，有些市民則兩、三個禮拜都還沒變小，但是大部分這些問題都會隨著時間而減緩。

其他比較少見的副作用包括食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴……等等。不過徐嘉賢表示，千萬不要被這些小小的副作用嚇到，就不敢打疫苗了。跟得到新冠肺炎來相比較之下，這些都算是相對輕微的事情。

徐嘉賢表示，「任何副作用的發生，都一定很不舒服，我自己本身打了之後，手痛了三天，感覺像被車子撞到，也失眠了好幾個晚上，又發燒，但是打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食」。

其他網友也紛紛留言「打完莫德納一個星期多，注射的地方，有一點點感到搔癢」、「打完AZ第12天Ｍ因為我本身治療乾燥症，藥物副作用也會有些腹痛，所以我以為是藥物副作用。但最近這幾天腹瀉愈來愈明顯…昨天還突然頭暈眼睛看東西突然炫光」。

還有人留言「打完變大食怪整整兩天」、「打完AZ隔天開始全身肌肉輪流抽筋...像被電到」、「打完之後還竊喜不痠不痛不發燒，隔天開始類似蕁麻疹症狀快一週，又癢又睡不好，吃某些食物還更加重」。

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