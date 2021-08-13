網絡瘋傳9張東奧羽毛球女選手美照　真實身份曝光網民大讚激似IU

撰文：聯合新聞網
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有台灣網民近日發現社交平台上不斷流傳一組「羽球正妹」的美照，好奇PO文求臉書、Instagram的傳送門，釣出專業老司機解答，這位正妹是內地網紅小椰。

小椰微博暱稱「不普通網友椰」，外型相當亮眼，有著清秀的長相、瘦高但前凸後翹的好身材，引起網友熱烈討論的照片，是一組在羽球場中，她身穿白色緊身上衣，灰色真理褲，手拿著羽球拍的照片，簡單休閒的服裝，卻正好凸顯身材的優勢，在PTT表特板掀起討論。

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有網民誇小椰有南韓女星IU的感覺，也有網友大讚：「有腿有奶，還不錯！」不過不少人吐槽，拍了這麼多張照片，沒一張是在打球的，「這會打球才有鬼！」更有網友發現，球場中的邊線跟網子都歪成波浪，打趣：「這球場線歪成這樣還能打？」暗指小椰修圖修太大！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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