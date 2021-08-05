東京奧運｜「全球最性感運動員」僅是去觀光？到日本卻無出賽機會

有「全球最性感運動員」之稱的德國田徑選手施密特（Alica Schmidt），她婀娜多姿的身材加上一雙電眼，在東奧前就成為各界關注對象，最終她獲選代表德國參戰女子1600公尺接力賽。但可惜在5日的預賽中，施密特並沒有被放進正選名單中。



施密特專長為400公尺和400公尺跨欄，儘管她的200公尺成績為24秒14，但因為前100公尺加速慢，成為她最大的問題，她還一度難過表示，「為什麼我的前100公尺總是跑得那麼糟」。而在7月時確定入選東奧接力名單，這位美女也高喊「期待已久的夢想終於成真了」。

獲選為「全球最性感運動員」的德國田徑選手施密特（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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東奧女子組1600公尺接力，將在5日18點25分展開，但被分在預賽第1組的德國，名單上卻沒有施密特，這也表示這位美女並不會在預賽中出賽。粉絲們可能要期待德國晉級，才有機會看到施密特亮相。

今年初施密特曾在波蘭舉行的歐洲室內錦標賽，入選德國4×400公尺接力隊，過去她也曾代表德國奪得歐洲U20田徑錦標賽1600公尺接力銀牌，以及歐洲U23田徑錦標賽1600公尺接力銅牌。

施密特擁有超高顏值和魔鬼身材，被譽為「全球最性感運動員」，IG擁有超過166萬粉絲追蹤，因而獲得許多代言機會，她平時還兼差擔任模特，去年曾傳出被《Playboy》雜誌看上，邀她拍攝火辣慾照，但最後被她拒絕，現階段仍想專注於田徑賽場上。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】