大腿發癢揭被蜱蟲寄生　吸血後可脹大百倍　醫生：千萬不要拍死牠

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 17:31

夏天炎熱，蚊蟲又出沒！台灣有網民日前分享1張照片，稱友人媽媽大腿感到痕癢，過了數天竟浮現1隻如硬幣般大的怪蟲，外型似1塊細小、圓圓的石頭，最終要緊急送院治理，醫生立即將蟲鉗出來。本港昆蟲專家表示，相中的昆蟲應是「蜱蟲」，多在茂密草叢、灌叢、叢林出沒，若市民發現被依附身上，要盡快移除。

台灣有網民日前分享1張照片，稱友人媽媽大腿感到痕癢，過了數天竟浮現1隻如硬幣般大的蜱蟲，外型似1塊細小、圓圓的石頭，最終要緊急送院治理（fb「爆廢公社公開版」圖片）

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該網民在facebook群組「爆廢公社公開版」分享1張昆蟲的照片，指有昆蟲日前吸在友人媽媽的大腿上，原先很小隻看不出來，只覺得莫名發癢，但過了幾天就出現1隻如硬幣般大的寄生蟲，「整個頭都鑽進去肉裏面」，母親立刻送院治療後，醫生需要注射麻醉藥，以拔出1隻圓形褐色的昆蟲。

樓主補充指，友人家住鄉下，家裏沒有養寵物，母親會到田裏種菜，強調家中沒有養寵物，因而問道「想請問這個是什麼蟲？」帖文引起網上熱烈討論，不少人都被嚇怕，又指其身「脹卜卜」的似裝滿卵，「千萬不能打爆它啊，裏面有滿滿的卵」。

香港昆蟲學會會長饒戈接受《香港01》訪問時指出，相中昆蟲是蜱蟲，常見於茂密草叢、灌叢、叢林中，市民應避免逗留上述地方，蜱蟲對人體有害，並會在皮膚上抓得很實，如發現被依附在身上要立即移除。

蜱蟲形狀橢圓，表面呈現紅褐色或灰褐色，從芝麻粒到米粒大小不等，但吸血後，其體積最大可以膨脹100倍。被蜱蟲叮咬後可引起過敏、潰瘍或發炎等症狀，一般均較輕微，但蜱蟲是媒介生物，可傳播病毒、細菌、寄生蟲使人患病。

遼寧2歲男童行山時被蜱蟲叮咬，5日後腫成1個肉球。（微博影片截圖）

遼寧1名2歲男童上月和家人到當地森林公園行山，又走入草地內玩耍，結果被蜱蟲叮咬。男童一開始不懂表達不適，直至被咬後5天才被家人發現後尾枕長出「肉球」，蜱蟲當時還會動。醫生指蜱蟲叮咬後已在他的頭吸了5天血，身體「脹大幾十倍」，要做手術切除部份皮膚及肉將蜱蟲取出，蜱蟲被取下來時還是活着。

蜱蟲吸管有倒勾不容易取下，醫生建議被蜱蟲叮咬後，不要直接用手將牠扯出或拍死，因為蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被咬部位除會出血、水腫、出現炎症反應外，還可能出現繼發性感染，最嚴重是出現血小板減少綜合症，有1至2周潛伏期，發病後會影響全身凝血功能及損害器官功能，危及性命。如果被咬後，可以用酒精或石蠟處理，因酒精可以麻醉蜱蟲令牠自行脫落，石蠟可封閉蜱蟲所在空間，令其窒息死亡。

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