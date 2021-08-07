庹縮同事食飯唔帶錢　賖數扣起幾蚊尾數唔畀足　網民拋奇招對付

遇着勁庹縮同事點算好？有網民近日於討論區發文表示，公司有名男同事每次外出吃飯都聲稱銀包沒錢，隔數天才肯找數，卻會扣起數元尾數不會給足額，博同事不好意思出聲追他還錢，「佢咁樣呃埋呃埋我諗都有幾舊水」。帖文引起熱議，其他網民紛紛留言建議如何對付該同事，包括發電郵給全公司同事，讓大家知道該人被「追數」，更俐落方法則是「食飯唔叫佢，唔同佢食」等。



有網民近日於討論區發文表示，公司有名男同事每次外出吃飯都稱銀包沒錢，每次都隔數天才找數，而且不會給足全額。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該網民於香港討論區發文指，他的公司有名男同事每次外出吃飯都說銀包沒錢，兼且沒用電子支付工具PayMe，若借錢給他可能會隔數天才還，而且借了54元，該男同事只會還50元，作為同事見他餘下4元未還，卻又不好意思出聲追，「但係佢咁樣呃埋呃埋我諗都有幾舊水」，因此詢問網民有何方法對付這種同事。

網民留言炮轟該名男同事庹縮，認為應以其人之道還治其人之身，「同cheap人就鬥cheap得啦」，建議眾人密謀某次吃飯時，大家都說身上的錢只夠支付自己的餐費，令該男同事只能「死死地氣」去櫃員機提款，而對付這種「慣犯」，甚至可以發電郵「追數」兼傳送副本給全公司同事，再聲稱是不小心傳錯副本，「到時佢cheap極都唔敢問你再借」。

即睇網民點樣講▼▼▼

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