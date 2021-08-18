去九龍塘私樓見家長　窮男友感自卑早走　1句話令中產女友超感動

男女雙方交往也要門當戶對？1名自稱家境中產的女生，最近在討論區發文分享感情事，表示日前邀請男友其位於九龍塘的私人住宅「見家長」，惟男友卻不多言，其後自稱身體不適而提早離開。

樓主送男友離開時，男友突然吐出1句話，認為自己好像未能配得上她。樓主認為這句話的意思是憂慮無法給她優越的生活，男友因而感到自卑；她聽後非常感動，更直言「無錢唔緊要，我養埋你都得」。



有女生在網上發文，表示男友在到她位於九龍城的家作客後，因自卑而感到配不上她。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

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樓主日前在香港討論區以「男朋友因為家境唔好，好自卑……」為題發文，形容自己屬中產家庭，居於九龍塘的私樓，而男朋友早前到她家中作客，並介紹父母給男友認識，惟男友整晚卻甚少出聲，「左望望右望望咁，食飯嘅時候都唔係點夾嘢食」，後來男友稱身體不舒服，想提早離開。

樓主送男友離開時，2人邊行邊聊天，男友才突然盡吐心底話，稱自覺配不上樓主，認為以他的薪金難以讓樓主享受優越的生活。樓主聽後非常感動，指該番說話證明了男友非常愛她，不想她捱苦。她續指，當天自己便告訴男友，「無錢唔緊要，我養埋你都得」，繼續送男友去搭車。

女子聽到男友的心底話後非常感動，當下更向另一半承諾「無錢唔緊要，我養埋你都得」，（《公屋‧居屋‧私樓》短片截圖）

樓主在文中大嘆「大家覺得家境相配真係咁重要咩？」，大批網民也紛紛留言回應，部份人認為重點不在男友家境，而是在於其自卑的心態，「自卑男要唔過」、「自卑是正常，但自卑又唔上進就是廢人」、「我唔怕人窮，最怕嘅係窮人思維，一有就死得」，也有人提醒樓主考慮結婚問題，指「除非唔打算結婚，否則結婚係兩個家族結合，妳要養嘅唔只佢一個，隨時係佢一家，諗清楚自己係咪做到先」。

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