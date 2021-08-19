台女怨男友堅持性交姿勢要睇唔到樣　叫「快射啊」竟是同步睇球賽

性愛是兩個人最親密的時刻，如果對方分心做其他事一定會覺得難受！有台女發文指男友愛愛時一定會選擇讓她看不到樣子的姿勢，原因是男友要同時看球賽。她更說即使男友不斷說「射了射了」，自己亦都完全沒有感覺，更指男友愛愛時除了看球賽，更曾打機或看其他性感美女照片。台女最後批評男友沒有情趣，令她漸漸沒有性慾。不少網民都批評男友不尊重台女，但亦有人笑言她可以考慮Cosplay成球星，讓男友把注意力放回她的身上。



台女發文分享指，與男友愛愛時對方經常分手做其他事，例如看球賽、打機，甚至是看其他性感美女的照片。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上以「男友跟足球員打炮」為題發文，抱怨跟男友發生親密關係的時候，對方往往不會專注在她身上，更會同時以手機收看球賽、打機，甚至是看其他性感美女的照片：

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網民認為台女男友明顯不尊重她，「他把愛愛當作交功課，當然會一直走神」、「因為只當你是工具，如果愛你及重視你就不可能會這樣的」、「不是對愛愛沒興趣就是分到獵奇學院無誤」，亦有人認為男友是對台女已經沒有新鮮感及缺乏興趣，「新鮮感問題，所以對你沒興趣吧」、「完全沒情趣可言」。

留言中亦有人提議，台女可以Cosplay成不同角色如球員甚至是足球，令男友可以將專注力放回她身上，「把你Cosplay成C朗」、「下次打扮成足球員」、「下次你可以穿足球衣，或是乾脆Cosplay成1個足球」。最後亦有其他女生說到，每次愛愛到一半的時候男友都會想大便，問：「是我長的像瀉藥嗎？」

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