冷氣機滴水無良業主拒出錢維修　女租客「綁膠袋」以土炮奇招自救

好業主難找、好租客一樣難找，常常看到房子被房客弄得亂七八糟，要不就是業主什麼都不管，東西壞了要房客自己解決…台灣網友張小姐在facebook群組《爆怨2公社》發文抱怨業主不願請師傅來維修冷氣，只因他自己會修，若自己找師傅來就得自己付錢。



「滴到地板都可以淹水…」無恥業主堅決不出錢請人維修，超慘台女只能這樣做自救（點圖放大瀏覽原PO原文及網民意見👇👇👇）

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原PO張小姐：「我想抱怨我的房東，我住的時間大概半年左右，近日冷氣頻頻漏水（滴到床鋪會濕透的那種），然後告知了房東，他很熱心的上來看了一下，就只說，「喔～管線堵住了！通一下就好了」結果他就「通管子」用好了大概十分鐘又開始滴水，滴到地板都可以淹水的那種，後來房東馬上就換了一個硬的透明管，好啦，換完沒過幾天又開始滴水、出風口噴水，我只好聯絡我先生請他找個認識的冷氣師傅來看，在師傅來之前，有告知房東若要維修那費用的部分？房東說：「因為交給你的時候好好的，後面是你自己使用的，怎麼壞的我不清楚，費用本來就是房客要吸收」我也認了，那就乖乖付錢後來，這個冷氣師傅說 「水管堵塞，長久沒清理還是要找個人來大掃除一下」然後，才維修沒幾天我的冷氣開始從風扇口下瀑布，我連絡了房東，他竟然只跟我說「現在還在滴水嗎？滴水的時候再拍照給我看」我跟他說「滴水的時候我馬上關起來了，所以不可能讓他一直滴啊….」房東說「那冷氣滴水的時候拍照給我看，我看他怎麼滴的」我認真的問房東「為什麼不找個師傅來檢查？我還要等他滴水了再拍照給你看？」房東說「我自己會維修啊，不用找師傅來啦！」所以房東你的意思是，我他媽24小時盯著它看？然後不用睡覺？就為了拍它如何噴瀑布？找個師傅真的這麼難嗎…？

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