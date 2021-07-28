氣質大馬網紅有靚樣好身材　愛露營有陽光氣息　打卡照有山系Feel

撰文：卓柏安
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露營成為潮流，這位馬來西亞網紅更是對Camping有100分的熱愛！大馬美女彩寧（IG：misschailing）以氣質靚樣及健美體態吸納超過35萬粉絲，在IG上更經常分享性感造型或泳裝打扮的打卡照，派福利之餘亦大曬豐滿上圍。彩寧本身亦都熱愛戶外活動，IG上更經常都可以看到她到野外露營的照片，十分之有陽光氣息！

彩寧是馬來西亞網紅，有氣質靚樣之餘更有健美體態！（IG「misschailing」圖片）

彩寧是馬來西亞網紅，有氣質靚樣之餘更有健美體態！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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彩寧經常都會到野外Camping！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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