美女網紅家族做經營賣酒　靚樣好身材變生招牌　網民隔住Mon都醉

撰文：卓柏安
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酒不醉人人自醉原來是真的！台灣網紅「Mia米亞亞」（IG：miaooomm）有多重身份，除了是模特兒、直播主及設計師之外，更因為家族的賣酒生意而對酒有一定認識，更開設了屬於自己的Single Malt威士忌專賣店，完全是有樣有實力！Mia對酒的熱愛達到專門級別，她在IG中的自我介紹中提到正考取紅酒執照。

「Mia米亞亞」有樣又有身材，因而吸納大量粉絲！（IG「miaooomm」圖片）
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「Mia米亞亞」有從事與酒相關的生意，網民即使隔着屏幕沒有品嚐到她賣的酒，但看到她的樣子和身材就已經感到醉意。全因「Mia米亞亞」有標緻的樣子之外，更都有豐滿好身材，而且她亦樂於分享自己的性感照，難怪網民只是看IG都大叫：「我也是醉了！」

「Mia米亞亞」曾經身穿中東服飾打卡，十分之有韻味！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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