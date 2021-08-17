美女網紅家族做經營賣酒　靚樣好身材變生招牌　網民隔住Mon都醉

酒不醉人人自醉原來是真的！台灣網紅「Mia米亞亞」（IG：miaooomm）有多重身份，除了是模特兒、直播主及設計師之外，更因為家族的賣酒生意而對酒有一定認識，更開設了屬於自己的Single Malt威士忌專賣店，完全是有樣有實力！Mia對酒的熱愛達到專門級別，她在IG中的自我介紹中提到正考取紅酒執照。



「Mia米亞亞」有樣又有身材，因而吸納大量粉絲！（IG「miaooomm」圖片）

+ 17

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「Mia米亞亞」有從事與酒相關的生意，網民即使隔着屏幕沒有品嚐到她賣的酒，但看到她的樣子和身材就已經感到醉意。全因「Mia米亞亞」有標緻的樣子之外，更都有豐滿好身材，而且她亦樂於分享自己的性感照，難怪網民只是看IG都大叫：「我也是醉了！」

「Mia米亞亞」曾經身穿中東服飾打卡，十分之有韻味！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：台灣性感網紅分享赴美打疫苗經歷 穿小背心遊賭城自拍震撼網民【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 11

+ 5

同場加映：台美女藥劑師籲小心疫情 激似藝人周曉涵 貌美好身材穿白袍誘人



+ 2

Lily平時會打卡分享自己的生活，當中亦有性感造型！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 12

網民指Lily與藝人周曉涵「撞臉」，齊來看看正牌周曉涵【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 2

同場加映：超可愛台灣網紅樣子楚楚可憐 粉絲曾直播打賞$201314示愛掀熱議【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 20

同場加映：電眼女神｜台美女模特兒一看迷上 身型Fit爆IG大曬高挑好身材【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 15

同場加映：台灣氣質網紅身材超級好仲有長腿 70萬粉絲帳號突被關嘆失去回憶【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 15

同場加映：台灣童顏網紅好身材 讀幼教仲識玩音樂 1個身份令網民跌盡眼鏡【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 13

同場加映：電競女神諾曼入行前係護士 甜美可愛打機有反差萌 身材不得了！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 21

睇多啲：台灣溫柔系女神被封「最強電眼」 超標緻樣子靚到似童話公主【點擊下圖放大觀看！▼ ▼ ▼】



+ 17

同場加映：電競網紅妮妮笑容有初戀感覺 嬌小身材+中短髮成網民理想女友型【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

