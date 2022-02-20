裝修實例｜用IKEA搭配出日系部屋風格　咁樣收納唔再一屋都係膠箱

最近有很多小伙伴在後台留言希望日美醬分享一些日系小家，作為家裏的裝修靈感。一向有求必應的日美醬最近就發現了一個寶藏女孩，一起來看看她的美貌小家吧！



小姐姐名叫ram，職業是一名白領，目前獨居在東京。她住的房子是一間一居室，進門口左手邊就是洗漱間，沒有做收納櫃，而是做了兩個收納台，取放物品非常的直觀。因為一個人住，怎麼方便就怎麼收納，獨居的朋友們完全可以考慮這種收納方式哦！

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除此以外，小姐姐還有一些便宜好用的好物推薦給大家，比如鏡子上方的IKEA宜家燈帶，化妝不再擔心假白或者粉底塗的不均勻了；宜家的竹編筒顏值也很高，用來放梳子剛好；無印良品的百搭收納盒用來收納化妝棉和棉棒簡直太合適。從洗漱間出來就是一個小過道，小姐姐在這裡放了一面鏡子，放了一塊小地毯和一旁的乾花裝飾後氛圍感一下就有了。

鏡子的左手邊就是臥室了，一進門就能感覺到滿滿的幸福感，房間的右側放了一張桌子和一台電視，電視櫃簡單的裝飾了一下，但是品味都超級棒。比如DAISO大創買來的木製相框加上一張小畫，一下子就變成一件藝術品。香氛、乾花、竹編墊子的搭配也是Ins風的必備元素。書桌上方的牆上掛了一個木質邊框的圓鏡，與房間內的其他裝飾呼應。平時小姐姐就在這裡化妝，左手邊用來放化妝品，和浴室的擺放一樣非常便捷醒目。空間不夠，收納來湊，底部一個宜家的鐵皮收納櫃日美醬也有一個，真的超級能裝，顏值也很高。整個房間最大的亮點要數落地窗前的這個架子了，架子上擺了小姐姐最愛的香薰們，風從窗外吹進來漫過香薰，整個房間都充滿了甜蜜的氣息。坐在窗前的小圓桌旁，在這裡吃飯、追劇，感覺心情都變得明亮起來。靠牆放置的雜誌架也是彰顯了小姐姐的小品味，又能收納又能裝飾，感覺可以圍著它拍出10086張照片。而整個房間最舒服的懶角落就是床了，感覺可以什麼都不做就能在床上宅一整天。

以上就是ram小姐姐的氛圍感陽光房了，無論從配色還是家具選擇上日美醬都很喜歡，簡直就是夢中情房！這樣的房間，你喜歡嗎？

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