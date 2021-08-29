日本收納魔術合集：搵人裝鞋櫃不如用鞋架　萬物加個鐵籃秒變優雅

日美醬曾給大家分享過，很多Instagram博主的家，房間收納得整整齊齊，極簡風的裝修極度舒適，透過圖片都能感受到生活的美好。



今天，就有三位IG人氣博主現身說法，親自介紹她們打造人氣房間的秘訣。當然，這可不是僅僅為了擺拍，而是在介紹如何收納能讓家裡變得更加整潔乾淨，一起來看看吧！

日本IG博主打造人氣房間的秘訣！好看的照片背後，是你意想不到的瘋狂斷捨離！（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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打開每個收納櫃，簡直是強迫症患者的福音：儲藏間巧妙運用收納籃，將雜亂的物品全部遮住；對於打造美麗廚房的秘訣，KAO說盡量選擇美觀又實用的廚房用具，再加上一些季節性的植物裝飾，廚房也能成為一道亮麗的風景線。

對於斷捨離，KAO說首先要熱愛自己的家，對家居感興趣。「只要有理想的生活，任何人都可以一步步實現。」

看完以上三位人氣博主的房間，日美醬總結出一個道理：斷捨離不僅是跟物品面對面，也是一個認識自己的好辦法。眼前的物品實際上都是在跟過去的自己或者是現在的自己碰撞，未來會開啟什麼樣的人生，就在於我們怎麼處理眼前的物品。你學到了嗎？

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】