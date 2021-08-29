日本收納魔術合集：搵人裝鞋櫃不如用鞋架　萬物加個鐵籃秒變優雅

撰文：日式生活美學
出版：更新：

日美醬曾給大家分享過，很多Instagram博主的家，房間收納得整整齊齊，極簡風的裝修極度舒適，透過圖片都能感受到生活的美好。

今天，就有三位IG人氣博主現身說法，親自介紹她們打造人氣房間的秘訣。當然，這可不是僅僅為了擺拍，而是在介紹如何收納能讓家裡變得更加整潔乾淨，一起來看看吧！

日本IG博主打造人氣房間的秘訣！好看的照片背後，是你意想不到的瘋狂斷捨離！（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+37

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

打開每個收納櫃，簡直是強迫症患者的福音：儲藏間巧妙運用收納籃，將雜亂的物品全部遮住；對於打造美麗廚房的秘訣，KAO說盡量選擇美觀又實用的廚房用具，再加上一些季節性的植物裝飾，廚房也能成為一道亮麗的風景線。

對於斷捨離，KAO說首先要熱愛自己的家，對家居感興趣。「只要有理想的生活，任何人都可以一步步實現。」

看完以上三位人氣博主的房間，日美醬總結出一個道理：斷捨離不僅是跟物品面對面，也是一個認識自己的好辦法。眼前的物品實際上都是在跟過去的自己或者是現在的自己碰撞，未來會開啟什麼樣的人生，就在於我們怎麼處理眼前的物品。你學到了嗎？

【同場加映】個個周末狂做家務好似冇放過假？日本熱傳10個整理術極速執好間屋（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+14

【同場加映】5點起床日做18小時仍覺幸福？　日本74歲主婦分享46年持家日程表（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+22

【同場加映】原本不愛收納　日主婦用這方法成斷捨離達人　從此生活如20歲文青（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+40
日本收納法｜廁所頂天立地架要咁樣set　睡衣內衣放埋浴室超方便日本大叔放棄千萬円年薪　窮到屋企冇地方沖涼　但老婆仍覺超幸福日綜《跟拍到你家》史上最豪混血美女　擁十多間豪宅　曾定居香港日本「偽娘教室」揭秘　宅男入去幫襯出嚟驚變大小姐　氣質都變埋日本超人氣「懸浮收納法」　萬物皆可上牆　用盡空間又方便乾淨日本神奇「錯覺收納法」　醬料收飯煲後面　令屋企變得好似好簡約

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

日式生活美學
收納技巧
家居百科
網紅
日本
熱話
家居
發表評論...