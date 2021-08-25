同丈夫無溝通比單身更寂寞　台人妻怕離婚失依靠：係我唔知足？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



施主，你的問題，是許多人都會面臨的困擾。沒有互動的婚姻，比單身還可怕。你提到，「跟先生相處上沒有什麼太大的問題」，這是一定的，因為沒有相處，哪來的問題？問題在於沒有相處，而不是相處有問題。所以，以下有兩個課題，你必須要思考一下，想完了以後，告訴我答案。

第一，你對婚姻的期望是什麼？婚姻，就是一份契約。這份契約，最基本的就是你說的「老公賺錢拿回家就好」，最好的就是「有經濟基礎又可以彼此成長」。如果，就建立一個小型的經濟共同體來說，你想要專職照顧小孩，先生分工賺錢，那麼，你的婚姻滿分，應該是毫無疑問的。可是，如果是想要後者，那麼，你的愛情有個缺，你難免就會想要讓自己停歇，婚姻若有罪，情願自己背。

請你一定要記得，不是每個婚姻都有一定的模式。站在一個「不舒服、但還是需要他的錢來養活這個家」的立場，他有做到，重點只是在於你不希望只有這樣而已。可是你不滿意，你做了什麼？看來，你有想要開啟話題，問他今天發生什麼事、告訴他你今天發生什麼事，他幾乎都沒回應。說不定你跟他說了塔利班，他只會說，孩子這麼快就要進幼稚園了嗎？為什麼不是小熊班或長頸鹿班？

台人妻不滿婚姻生活如一壇死水，可是汲有勇氣離婚，遂向呂秋遠求教。（《最完美的離婚》劇照）

可是，那是沒有意義的。當你們兩人對生活、對婚姻的定義不同，他也沒有意願要改，那麼能改的永遠只有你自己。在婚姻裏，永遠不要想要去改變別人。為什麼你就一定要去改變你先生，來「提升」你的婚姻品質呢？你可以改變的只有你自己，不是嗎？

第二個課題就這麼出現了。他不願意改，你的改變在哪裏？先不用擔心房子，房子即使在他名下，離婚的時候還是可以分。可是，當你被無話可說，你也沒想過要改變你自己，例如告訴他，你不快樂、你覺得婚姻沒意義、你想分居、你想要離婚等等。你不敢，為什麼？因為你害怕失去，於是乎，你蜷縮在一個姿勢很不舒服、但勉強過得去的框架裏，說服自己，這是不太舒適的舒適圈，但勉強過得去就好，因為，你不知道跟他說了這些，他會不會生氣、你會不會失去現在這種「不滿意、不能接受、但是為了生活也只能這樣」的人生。

你願意改變你自己嗎？例如不要為了孩子的上下課而調整自己的上班時間、請他休假至少要排一個假日的時間跟你去約會，不然你就自己跟朋友去喝咖啡，把孩子丟給他、他下班以後請他學著自己煮菜、洗碗，不要老是覺得做點家事就叫做有「幫忙」。大家都有工作，所以家事要一起做、孩子要一起照顧，不只是你的責任而已。你敢說、敢做嗎？

至於別人對於你婚姻的評論，就不用在意了。婚姻是自己的，無論選擇經濟共同體就好，還是選擇經濟加上心靈共同體，都不是一件容易的事，也不需要接受他們的「善意安撫」。所以，下次如果他們還這麼說，我建議你不妨這麼回應：「你對伴侶的標準這麼低，怎麼還會跟我一樣婚姻不幸福呢？」如果你一直抱怨，但是卻沒有進一步的行動，糟糕的其實不是你的婚姻，而是你的人生，而到了2031年，你應該還是會問我一樣的問題，只是那時候，你可能更走不了、走不動了。

請記得，婚姻這件事，最討厭的就是「回頭太難」。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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