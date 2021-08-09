東京奧運｜魏如萱電台開咪再追擊中台網民：廢話都不應該存在！

台灣金曲歌后魏如萱（Waa）因PO、刪挺中華台北隊奧運選手文章，飽受內地、台灣網民酸言攻擊，日前將FB、IG和微博社群關閉，當晚她按照原定計畫主持電台節目《OH夜DJ》，語氣正常感覺不出情緒起伏，不少粉絲湧入直播室留言為她加油打氣。



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她一如繼往正常播歌，並表示「在音樂的面前，廢話都不應該存在」，在播放《失憶症》，她笑說：「忘掉今天的憂傷，昨天的不安，好，我失憶症了。」也談及今天的地震，震央在花蓮縣富里鄉，花蓮富里人的她大呼：「我竟然被地震安慰了，我好想回家喔。」並用花蓮的奶奶通電話解鄉愁。

不少粉絲與網友留言幫她打氣，希望她找回往日的開心與活力，她也於尾聲笑說：「今天留言爆炸了，完全可以感覺得到你們想要逗我笑、逗我開心。」並向聽眾為自己的衝動道歉，「我先把社群關掉，需要時間冷靜一下，先消化，我下周一還是要來上班」，不忘預祝聽眾父親節快樂。

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