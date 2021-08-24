網絡小說家莎比亞妻子疑出軌　fb發文：再見了老婆　讀者留言打氣

連登討論區自昨日（23日）湧現多個帖文，「爆料」指1名女教師背着丈夫與另1名相識不久的男教師發展婚外情，更貼出多張相片及對話截圖，直指女方就是網絡小說家莎比亞的妻子。事件極速發酵，莎比亞晚上在facebook專頁發文，疑似承認事件，直指「我真的承受不了這種傷害，九年的幸福原來都是她的謊話」。一直支持莎比亞的讀者看到帖文也感擔心，紛紛留言鼓勵，「你失去咗一個唔愛你嘅人，而對方失去嘅係一個真心愛自己嘅人，希望你早日可以釋懷」。



網絡小說家莎比亞（右）的妻子（左）被指出軌，他昨晚在facebook專頁發文疑似承認事件。（IG圖片）

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莎比亞起初於討論區分享初戀愛情故事，其後轉職為網絡小說家，曾推出多本有關愛情的著作。他又不時於專頁發文分享與太太的愛情點滴，今年3月更於生日發文公布與拍拖8年的女友將會成婚，至4月亦上載為女方置業的相片及帖文，讓讀者紛紛稱羡。

莎比亞不時於專頁發文分享與太太的愛情點滴，今年4月曾上載為女方置業的相片及帖文，讓讀者紛紛稱羡。（IG圖片）

不過結婚短短半年童話便告幻滅，昨日（23日）連登討論區有多個「爆料」帖文，貼出多張對話截圖，指1名女教師瞞着丈夫，與另1名相識不久的男教師出軌，更與情夫租住愛巢方便「偷食」。帖文更提到女教師日間與丈夫拍攝婚照後，晚間即約會情夫，又與友人「夾口供」欺騙丈夫。

網民認為事件的女主角就是莎比亞的妻子，而莎比亞昨晚亦將fb專頁的頭像轉成全黑，似是承認事件，並留言指：「我真的承受不了這種傷害，九年的幸福原來都是她的謊話，我很捨不得妳，但再見了老婆。」

莎比亞昨晚將fb專頁的頭像轉成全黑，似是承認事件，並留言指：「我真的承受不了這種傷害，九年的幸福原來都是她的謊話，我很捨不得妳，但再見了老婆。」（fb截圖）

一眾讀者看過莎比亞的帖文也為他感到擔心，只好留言鼓勵，「一定傷心，但請給自己時間，會過去的」、「9年真係唔容易，相愛咁長更難，但一堆謊言已經將所有嘢破壞。嚟緊仲有更長嘅路行，加油！要企返起身，證明你可以值得更好」。亦有網民不禁概嘆，9年感情說散就散，難免令人「不敢再相信愛情」、「係咪咩都會厭？到底有咩唔會過期」。

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諷刺地，莎比亞的最新著作《深夜綠文》及《深夜綠文II》講述的正正是婚姻出軌的故事，書本簡介上更寫着：「婚前出軌真的很可怕……如常說我願意，還是當場反目？一輩子的誓言幻滅，以為最愛卻是虛偽」，尤如早已「預言」現實。