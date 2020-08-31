香港小姐2020︱網民起底急搜佳麗IG及背景　肥媽、岑麗香都成熱搜

【港姐/香港小姐2020】《2020香港小姐競選決賽》三甲結果昨晚（30日）出爐，冠軍由大熱海外佳麗8號謝嘉怡奪得，亞軍及季軍則分別是2號的陳楨怡及4號的郭柏妍。不少網民都急於搜尋佳麗的Instagram及個人背景，得獎佳麗受到關注亦屬理所當然，惟在Google相關搜尋中，人氣飆升的竟包括非參選佳麗的藝人肥媽（Maria Cordero）及前港姐岑麗香（香香）。

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根據Google Trends的數據，昨晚約7時半起，「港姐」的搜尋熱度上升中，至8時半決賽開播前更是直線急升，到10時40分，節目完結賽果出爐後，搜尋熱度達至高峰，隨後逐漸回落。

「港姐」相關人氣搜尋：

與「港姐」相關的搜尋字詞中，人氣竄升的竟出現「謝嘉怡 肥媽」及「岑麗香」，相信因肥媽（Maria Cordero）是謝嘉怡的參賽提名人，所以不少網民都想知道她們的關係、而前港姐岑麗香結婚生仔後逐漸淡出幕前，她昨晚於決賽擔任最上鏡小姐評判，久未露面但依然美艷動人，成為一大看點，更被網民形容「最靚嗰個就係佢」，不少網民遂搜尋她的近況。

岑麗香被網民形容全場最靚，點擊看靚相：

港姐五強過去一日的搜尋熱度：

而最後五強港姐搜尋熱度由謝嘉怡大幅跑出，昨晚約9時半，謝嘉怡奪得最上鏡小姐名銜，她的搜尋熱度微微上升，約10時起她的搜尋熱度急升，至10時半公布賽果後，成功摘后冠的謝嘉怡搜尋熱度達至頂峰，隨後慢慢回落，但熱度仍高於五強其他佳麗，相信不少網民都對這位父母分別是香港及蘇格蘭人的混血佳麗感到好奇。

5號鄺美璇的搜尋熱度於10時許一度高於陳楨怡及郭柏妍，但賽果揭曉後，其搜尋熱度隨即低於另兩人，相信因她於決賽前已奪得「友誼小姐」名銜，網民對她較好奇。陳楨怡及郭柏妍奪得亞軍及季軍後，網民隨即轉為關注這她們。

港姐五強相關人氣搜尋：

五強港姐人氣竄升的相關搜尋中，不少網民都搜尋佳麗的身高、父母及背景，相信想了解佳麗是否有後台，另亦有不少網民搜尋佳麗的Instagram，相信想從社交網站看更多她們日常生活的吸睛靚相。

連登討論區、香港討論區及親子王國網民對港姐決賽的反應

除了Google Trends搜尋數據，《香港01》亦整合平日於政見上持相反意見的連登討論區與香港討論區、親子王國多條熱門帖文的網民留言，見到3個討論區五強佳麗的編號「2、3、4、5、8」均一致地出現得較多，當中謝嘉怡的編號「8」於3個討論區的帖文中均出現最多次，連登「8」字出現了673次，香討出現402次，親子王國則出現181次。網民亦十分關注謝嘉怡的血統，「鬼妹」（連登出現93次、香討41次）、「混血」字眼亦出現多次（香討出現13次、親子王國3次）。

連登討論區題為「2020 香港小姐競選」帖文與「港姐」相關熱門討論詞：

香港討論區題為「《2020香港小姐競選決賽》即討」帖文與「港姐」相關熱門討論詞：

親子王國題為「推到完場港姐2020決賽」帖文與「港姐」相關熱門討論詞：

港姐決賽靚相：

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《2020香港小姐競選決賽》冠軍謝嘉怡IG靚相：

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