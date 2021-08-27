港女戴太陽眼鏡買咖啡　店員1舉動令她極尷尬：咁大個女都未試過

炎夏陽光刺眼，不少愛美女生為免曬黑，出入也會帶備雨傘遮擋太陽，除此之外一副型格又實用的太陽眼鏡亦是好幫手。有女生日前於討論區發文，指戴着太陽眼鏡買咖啡時遇上店員貼心協助，其後回想才知對方看到眼鏡誤會她是失明人士，感到非常尷尬。



有港女發文指早前買咖啡時，因戴着太陽眼鏡而惹來尷尬誤會。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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「好尷尬！」該名港女於香港討論區發文，指近日買了附有太陽眼鏡鏡片的新眼鏡，因近日陽光猛烈，出入也經常佩戴，「咁我成日都戴住，塊鏡片又真係好深色」。早前她如常戴着太陽眼鏡到咖啡店買飲品，竟獲得店員貼心服務，「開到聲問我使唔使幫我拎過去」。▼ ▼ ▼

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她起初還不明白對方主動提出協助的目的，事後回想才知道，原來店員看到深色的太陽眼鏡鏡片，誤會她是失明人士，令她感到非常不好意思。她於帖文表示，當時只是「戴咗個鏡片一時唔記得除返落嚟」，不禁直呼：「好鬼尷！咁大個女都未試過咁囉！」

帖文令網民爆笑，笑指經歷是「耍酷的代價」、「如果係我，呢副太陽鏡以後唔會戴了」。亦有人認為店員舉動出於好心，港女反應感謝對方，「如果妳喺室內或者夜晚戴好深色嘅太陽眼鏡，俾人當係失明人士都係正常㗎喎」、「證明咗人間還有愛」。

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