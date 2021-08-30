台女遇變態男要求傳胸部照　男友用手機影相咁回應　結局超爆笑！

在網上遇上變態對話，原來也可以請另一半幫忙解決！有台女在討論區上發文，指自己曾經以交友App結識朋友，但在拍拖之後都已經沒有再維持往來。某天她的手機突然傳來之前的網友表示希望要胸部照，結果男友決定「親自上陣」，自拍自己的乳頭給對方作回應，不料照片竟獲對方好評，更表示希望可以看更多。事件引來網民熱烈討論，更笑言台女要小心男友被人搶走。



台女收到惡男要求傳送胸部照片，最後意外地是由男友出手代為化解。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上發文，提到自己與現任男友交往前曾使用交友App結識朋友，在拍拖後已經再沒有來往，在App中亦註明自己不會傳裸照，但最近還是有人私訊表示希望可以看一下她的胸部。

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帖文引來網民熱烈討論，笑言「情況從糟糕變成『男以理解』」，建議台女「比較要擔心跟別人共用男友」，不少人都直指台女與男友的經過十分好笑，「救命，好好笑」、「好意外的展開，好好笑」、「好好笑而且對方居然沒有老羞，反而覺得很好笑」。有人亦留言指自己有類似經過，「以前跟前男友在一起也遇到惡男跟我要腿照，我前男友就拍他長滿腿毛的腿」。

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