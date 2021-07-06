九巴上層企滿人司機拒開車　乘客自行開門落車　徒步穿越十字路口

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-06 12:00

上班時間乘坐巴士人數太多，車廂擠逼亦難免發生爭執。有網民在facebook群組上報料，指昨日（5日）1輛前往沙田市中心的九巴，因車廂太多人導致有人在上層站立，司機堅拒開車引起爭執，最後有乘客落車並穿過十字路口離去。有網民留言指該班車早已客滿，但車長仍然埋站上客，另外亦有人表示有乘客自行開啟車門離去。 九巴回覆《香港01》時證實事件屬實，指當時車上有乘客於上層站立並與其他乘客發生爭執，但司機勸喻不果所以報警處理。九巴強調上層及梯間不得站立，以確保行車安全。

有網民在facebook群組上發文，指有巴士班次因為有乘客在上層站立，而令乘客之間引起爭執。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

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facebook群組「馬路的事討論區」昨日有網民上載多張照片，指有九巴因為太多人上車而有人在上層站立，司機於是明言「太多人企上層就唔開車」，令車上乘客開始鼓躁。樓主曾指「最後乘客猜輸咗要落車，穿過十字路口過對面」，但於今（6日）早留言澄清「講下笑啫，事實唔係咁啦」，猜包剪揼一事並不存在。

樓主提及該班巴士在前兩個站已經有大量乘客上車，「入晒之後下層Full晒，但去到下一站繼續上人，結果啲人企晒上嚟，行咗幾步先唔開車」。他認為，乘客於上層站立當然有問題，會影響行車安全，但亦認為司機看到巴士滿載就應該飛站而非繼續上客。

有網民留言表示，雖然上層有乘客站立會影響行車安全，但在路中心開門落客亦都十分危險。有自稱同在車上的網民代為澄清，指當時司機正在報警，「啲客自己開尾閘走，司機想關門又怕夾到客」。

有同在車上的乘客澄清，指事件其實是有乘客自行開門離去，司機無法阻止。（facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

不少網民都支持巴士司機，指如果上層有乘客站立，為行車安全起見拒絕繼續開車是正確做法，「企上層好危險，會翻」、「上層唔企得係常識嚟啦，轉彎反車就一鑊熟」、「合情合理」。另外亦有人表示，司機如發現巴士滿載就不應該繼續上客，應該飛站。

九巴回應指，事發於當日早上約8時半，涉事為一輛282線巴士，駛至秦石邨附近時，有乘客於上層站立並與其他乘客發生爭執，車長勸喻不果於是報警處理。九巴表示，為保障行車安全，巴士上層及梯間不准站立，呼籲乘客遵守。九巴又提到會密切留意乘客需求，盡量加強班次服務。

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