油麻地公主大鬧九巴捱轟　開腔述原委拒向車長道歉：我唔係公主病

網絡昨（30日）瘋傳一段女子在九巴粗口鬧車長短片，女子疑因巴士關車門離站後落車未果，大罵司機不肯開門，被網民封為「油麻地公主」。自稱女事主的陳女士今日（31日）向《香港01》講述事件原委，稱網上片段未能反映事情原貌，她指當時從巴士上層下來遭人堵住下樓通道，一路有高聲提醒車長要下車，惟未獲理會。她承認當時情緒激動，但因趕赴重要會議所以較著急，「 我都唔係100%啱，但我都唔係公主病，我好似被人整蠱，好唔抵。」

事情發酵一日，陳女士擔心被網民起底，但拒絕向車長道歉，「如果佢肯未開車前開返車門，好多事唔會發生。如果針對講粗口，我唯有對公眾道歉，我唔應該大庭廣眾爆粗。」

不過，九巴回應稱，巴士駛離巴士站兩個車位事主才要求下車，對車長表現被網民公開表示慰問。



片段見到女乘客要求即時下車不遂，拿出手機拍攝車長容貌，又揚言要報警及投訴，其間更爆粗辱罵車長。（香港突發事故報料區fb群組片段截圖）

承認趕時間情緒激動：我唔係無啦啦要人開車門

陳女士向《香港01》指，昨午2時在油麻地有個重要會議，大鬧九巴事件發生在下午1點50分左右，因此她當時比較心急。她解釋，當時從巴士上層下來，已經不斷高聲提醒車長要落車，惟「司機可能聽唔到」，而當時在樓梯上有位身形高大男子擋住她下車路，因而落到下層時車門已關上，故要求司機再開車門讓她下車，「唔係網上傳話我無啦啦要人開車門，我唔係癡孖筋，我肯定落到下層時候係未開車的，好似司機特登唔俾落咁。」

她強調所坐的270A線經常性飛站，一年搭幾次都遇到同樣情況，「當時趕時間，人激動咗，就會爆。」她認自己不是「100%啱」，但也非網民形容的「油麻地公主」，「我不是公主病。」陳女士表示最終司機在下一站讓她下車，因而會議遲了10多分鐘。

拒向車長道歉：佢花生已經食到飽

事情發展至今，陳女士亦有向九巴投訴，但未獲得回覆。她又指，擋住她落車的男子有機會就是拍片上傳至網絡的人，形容「好似被人整蠱，好唔抵，我唔係癡線。」

網民不少認為當時巴士車長的表現「EQ高」，陳女士並不認同，認為司機完全沒有解決問題的意識，「如果佢肯趁未開車的時候開開車門，好多事唔會發生。」她亦拒絕向車長道歉，「我諗佢花生已經食到飽，唔需要任何人道歉。但如果係針對粗口，我唯有對公眾道歉，大庭廣眾唔應爆粗。」

九巴稱巴士已駛離巴士站24米 讚車長冷靜

《香港01》向九巴公司查詢，九巴翻查閉路電視後證實，該270A線巴士昨在油麻地消防局巴士站有7名乘客正常落車，在巴士駛離巴士站兩個車位，即約24米時，有一名女乘客從上層下來對車長表示要求落車，車長安排該名乘客在下一個站落車。

九巴指，於今日下午2時10分收到自稱網上片段的主角來電，要求調查事件及回覆。公司會按既定程序處理，並適時作出回覆。最後，九巴對於車長的冷靜和恰當處理，表示讚賞，相信九巴團隊會繼續保持優質的服務態度，為廣大市民服務。

九巴向事主表示慰問 提醒侮辱性言語謾罵車長或屬犯罪

對於有乘客錯過下車以及其車上表現被網民公開，九巴表示慰問。同時，留意到該名乘客以侮辱性言語謾罵車長，九巴有責任提醒任何人違反《公共巴士服務規例》第230A章13A條，即屬犯罪，可處第2級罰款($5000)及監禁6個月。九巴期望所有乘客能心平氣和，享受舒適的巴士服務，如需落車，請預早作好準備。