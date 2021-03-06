港媽帶2歲童搭九巴　手機展示出世紙　車長質疑無相要幼童付車資

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-06 22:00

九巴《乘客須知》列明，每位成人乘客可免費帶同最多2名4歲以下，而且不佔座位的兒童乘車，惟有港媽在網上發文，指帶同未夠3歲的孩子在馬鞍山乘搭九巴時，車長要求孩子付車資，即使她以手機相片展示出世紙，車長仍質疑出世紙上沒有孩子樣貌的照片，堅持要付車資，雙方頓起爭執，其後更要報警處理，港媽在帖文中氣憤地問：「下次要帶咩證明文件先可以證明小朋友歲數呢？」 九巴發言人回覆《香港01》查詢表示，車長有責任確保乘客繳付合理及足夠的車資，至於乘客出示的身份證明，須根據第230A章《公共巴士服務規例》訂明的有關規定，身份證明包括有效身份證、人事登記處處長發出的文件、有效旅行證件等。

有港媽在網上發文，指自己帶同未夠3歲的孩子乘搭巴士時被要求付車資，即使展示手機內的出世紙照片，仍被質疑出世紙上沒有小童的照片，不能放行。（資料圖片）

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九巴的回覆沒有特別說明出世紙是否可被用作幼童乘車時的年齡證明，但出生紙是本港11歲以下兒童的重要身份證明文件，可於申請入學或入住醫院時使用，而社署亦接受出世紙作為幼兒申請福利服務的證明文件。



該港媽在facebook群組發文，指昨日（5日）在馬鞍鞍山海栢花園巴士站，帶同未足3歲、身高98厘米的小朋友乘搭99號巴士往西貢，由於小孩較高大，車長要求出示身份證明，她便用手機的相片展示孩子的出世紙，但車長質疑出世紙沒有孩子樣貌的照片，不能確認身份。

港媽不服氣，打算上樓取孩子的護照作證明，但一來一回到巴士站時，車長已開車離去，令她更加激氣，遂乘車到西貢總站跟車長理論，並展示所有證件，「因為相片係小朋友3個月時影的，樣同現在都好大分別，你一樣可以話唔似樣唔可以證明」。不過車長回應只是跟公司指示去做，「有唔滿意打熱線投訴」，後來該巴士站站長更代為報警，而警員到場後都只能將報案編號及車牌給她再作跟進投訴。

事件在網上惹來熱議，有網民支持港媽的做法，認為出世紙已是最好的證明，質疑車長是存心「玩嘢」，「你做得好啱，咪等佢哋以為咁好恰」；但有人則指車長都是跟公司規矩做事，如有不滿應直接向九巴投訴。

港媽其後在帖文留言補充指，已向九巴投訴事件，對方回覆稱10日內會回覆如何處理。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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九巴建議車長主動問乘客是否下車 內部通告曝光惹熱議

早前一張九巴內部通告於網上流傳，提醒車長必要時若看見乘客站在落車門位置，可詢問是否需要下車，以免受紀律處分，因而引起熱議，不少人都批評此舉縱容惡客，認為下車要按鐘本是乘客的責任。【詳細內容如下▼▼▼】

網民咁樣睇▼▼▼

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