JUPAS放榜｜男生升讀中大　女友冇Offer問：可唔可以陪我Repeat？

【大學聯招／升學／重讀／Repeat】JUPAS大學聯招今日（12日）放榜，能否升讀心儀大學成為學生們最關心的事。有網民在討論區上發文，指自己順利升讀中大，但女友應該未能「入U」，所以問他會否和她一起重考DSE。不少網民直指「唔好陪佢癲」，不要放棄前途，甚至說如果他們2人在重讀期間「萬一分咗手點算？」。



今日（12日）是JUPAS放榜的日子，一眾DSE考生將知道自己能否升讀心儀大學學位。（資料圖片）

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樓主在Dcard討論區上發文，說之前已經與女友約好「要一齊入中大」，不過DSE放榜後「就知應該無乜機會」。他提到女友希望重讀1年「再博上去」，「問我要唔要一齊陪佢」。樓主直言「但我唔想」，問網民「應該點拒絕又唔會令佢傷心好？」。

樓主與女友希望一起升讀中大，但女友成績卻未能入讀中大。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

樓主在留言中提到，「入中大都一直係我想嘅嘢」，所以不想為女友而放棄學位。有網民建議樓主可以陪女友溫書，甚至是陪她重考個別科目，以作鼓勵，樓主就回應指陪女友溫書是好方法，「但我應該未必會再retake 1科，因為DSE真係好折磨人」。

不少網民都勸喻樓主不要因為女朋友而放棄自己的前途，應該先選擇升讀中大，同時想方法鼓勵女友重讀考入中大。有留言亦質疑女友想法有問題，「佢提出呢個建議，我聽落就係冇為你着想」。

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