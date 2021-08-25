外賣生蠔備註「與老公很久沒愛火花」　食店送多2隻：叫他賣力點

坊間經常流傳不少食材可以提高性慾，當中最多人提及的一定包括生蠔！台灣最近有網民分享照片，指有食客在網上訂購外賣海鮮，當中包括生蠔及蝦，特別備註「希望多一點」，因為她與老公很久都沒有發生性行為。佛心的食店最後決定額外多送2隻生蠔，叮囑食客「叫你老公賣力點喔」，十分溫暖，令網民會心微笑。



有網民上載圖片，指有食客在外賣單上表示「我老公很久沒有跟我有愛的火花了」，希望店家可以多給一點。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

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有台灣網民在facebook群組「爆廢公社二館」上分享幾張照片，其中1張是外賣訂單的內容，當中可見食客訂了1份「蒜蓉烤生蠔」及1份「脫衣烤蝦」，在該2份食物中都有同樣的備註，寫着「希望多一點，我老公很久沒有跟我有愛的火花了」。

結果店家有求必應，在蒜蓉烤生蠔的外賣盒上寫上「多送你2顆，叫你老公賣力點喔！」，打開盒子就可以見到裏面有足足5隻生蠔，即原本只有3隻，數量多了三分之二！

店家在外賣盒上留言，叮囑食客要叫老公「賣力點」。（GettyImages）

帖文引來網民爆笑，直言「你有想過老公的感受嗎？」、「好貼心喔」、「該努力一下了」。不過亦有留言表示老闆「做爛市」，相信未來不少店家都會收到類似訂單，「明天全台灣烤生蠔的全收到這種單，都你這女人害的」。

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