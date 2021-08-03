外賣叫5成熟牛扒嚟到驚變「1成熟」　網友用最原始方式令肉變熟

「我點五分熟你給我一分熟？」怕外賣途中牛扒悶太熟點了個5分熟，沒想到收到的成品生到無法下嚥，最後只好使用最原始的方式把肉弄熟。



打疫苗前諗住「食餐好」 點知5成熟貴價牛扒嚟到竟然係1成熟（點圖睇睇原文同有關照片）▼▼▼

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一名台灣網友表示某日邀出門施打AZ疫苗前，心想先吃一頓好料壓壓驚，於是於知名連鎖牛排店的台南分店點了一份牛排，考量到外送路上可能會更熟些，於是叫了五分熟的板塊餐，即使悶著也差不多七分熟，結果打開一看讓自己傻眼，肉生的程度根本是一分熟。

因為一份餐點加上外送費要價270元台幣，加上秉持不想丟掉浪費食物，最後不得已只好跟旁人借了打火機，使用最原始的方式將牛排弄熟，甚至燒到手燒到快抽筋才勉強能吞下肚！吃到滿肚子火的她大罵：「牛排館的廚師最基本的火候都掌控不好真的很離譜，而且都切片看到這麼生了竟然還無動於衷！」吃完還因此拉了三次肚子。

關於吃到拉肚子，有網友建議外帶的東西千萬不要叫七分熟以下，不然很容易引起腸胃不適，「ＸＸＸ（店名）不是賣玉米湯的嗎？」、「吃過一次就掰掰了」、「好的牛肉即使1分熟也沒關係，重點是ＸＸＸ（店名）不可能用好的肉，價錢反應品質」、「忠實黑粉報到！看到又多了一個粉絲，讓老衲著實欣慰」。另有網友猜測說不定廚師剛好也心想外送路程中悶住的時間，送到顧客手上剛好5分熟？你怎麼認為呢？無論如何花了錢想吃頓好料無奈吃出滿肚子氣真的會讓人大嘆有夠倒楣！

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