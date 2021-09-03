女友太沉迷睇心情語錄睇到陰晴不定　港男求助網民：語錄害人不淺

太過沉迷於一樣東西未必是好事，有男網民近日於討論區發文表示，他的女友是超級語錄迷，他並不反對女友看語錄，又指出有些作家的短句確實很有文采，但女友看的卻是「我係全世界最可憐最差嘅人個種害人不淺嘅語錄」，看到「陰晴不定」，他無奈地請教其他網民應如何從語錄深坑拉女友出來。



有男網民近日於討論區發文表示，他的女友是超級語錄迷，但看到情緒經常陰晴不定，他無奈地請教其他網民應如何從語錄深坑拉女友出來。（《我是處女座》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名香港男網民於台灣Dcard討論區以「女朋友睇語錄睇到陰晴不定」為題發文，他指出女友是超級語錄迷，無論手機桌布、通訊軟件或任何一個社交平台的頭像都是語錄，他本身並不反對女友看語錄，亦不否認有些作家寫的短句很有文采，但最慘的是女友看的語錄不是這些，而是看完會令人覺得自己是「人人圍着我，無人明白我」、「我係全世界最可憐最差嘅人個種害人不淺嘅語錄」。

他舉例說，有次他與女友拍拖遊畢迪士尼，整天很開心和滿足，隨後去餐廳吃飯等上菜時，女友在Instagram看到一則意思大概是「別天真的以為有人能陪你走到最後，能明白你的從來都只有你自己」的語錄，女友隨即情緒低落地向他說：「今日好玩，但好多嘢都係假象嚟㗎啫。」

他內心表示「問晒號」，認為女友心情轉得快過表演變臉的人，然後他又要花很大力氣哄女友開心，他無奈地請教其他網民應如何從語錄深坑拉女友出來。

帖文引起網民熱議，有人表示「有啲難搞，樓主加油」、「愈睇愈覺得呢啲語錄係分手語錄」，有人則建議「睇咩係佢自由嚟嘅，可以講多幾次叫佢睇少啲，表示你唔鍾意」、「不如直接幫你女朋友unfollow咗啲page」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：女友住酒店上癮 不斷加錢升級豪玩 男友呻：Staycation害人不淺



女友住酒店上癮 不斷加錢升級豪玩 男友呻：Staycation害人不淺

+ 12

同場加映：港女得知懷孕1周 男友提分手消失 供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰



港女得知懷孕1周 男友提分手消失 供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰

+ 9

同場加映：台女慳錢奇招：試食小兒科 專塗試用裝潤膚露 1招令網民呼噁心



台女慳錢奇招：試食小兒科 專塗試用裝潤膚露 1招令網民呼噁心