港男居大埔女友住港島　呻次次約會要送對方返屋企：我長期唔夠瞓

男友一定要送女友回家？最近有住在大埔的港男在討論區上發文，說每次與女友約會後都要送她返回位於港島的家，舟車勞頓下結果長期睡眠不足，因此猶豫送女友回家是否男人的指定動作。有網民認為，是否送女友回家需視乎時間而定，亦有人批評女友堅持要港男送回家是公主病。



有港男表示，因為每次出街之後都要送女友回家，結果長期睡眠不足。（《香港愛情故事》劇照）

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港男在香港討論區上以「男人係唔係一定要送女朋友返屋企」為題發文，說女友住在港島，自己卻住在大埔，「次次送佢返屋企都要天南地北」。他舉例若放工後和女友行街，再送對方回家後才可以回家的話，「沖埋個涼都已經得返4至5個鐘瞓覺」。港男有問過女友能否不用每次出街後都送她回家，「但一講佢就即刻黑我面」，結果令他現時「長期唔夠瞓」，質疑：「男人係唔係一定要送女朋友返屋企？」

有網民認為，如果約會散場時間是晚上11時之後就應該送對方回家，「日光日白就可免則免」，有人則揶揄指「你女朋友唔識自己返屋企？」，認為女友是公主病。最後亦有留言建議港男可以與女友同居，解決天南地北的煩惱。

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