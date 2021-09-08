日本呢座中式皇宮原來係民居？將屋企改造成「太和殿」嘅土豪爺爺

老規矩，又到了《跟拍去你家》那個「人生的岔路口」。這次節目組「捉」來的嘉賓是個外表極其普通的年輕人，但！這個年輕人背後的實力絕對不容小覷！



節目組問「現在直接去您家嗎？」，年輕人回答說「可以說是我的老家兼公司」。主持人直接脫口一句：「公司？」是的，日站君本人也帶著大大的疑問，老家和公司？並行？什麼情況。再仔細問問，原來年輕人的家業是農業。而且從20歲一直做到現在，整整16年了，從爸爸到他的哥哥，再加上家裏的員工都有50來個。看來，是個大企業。

過了沒一會主持人隨著年輕人下了車，果真如日站君猜的那樣。看這這堪比中國城池一樣的家，簡直震驚！要說是「中國城池」誇張了點，但這確實有點像一個低配版的「太和殿」啊……

日本土豪阿伯超愛中國 家住私人皇宮 家族土地大如20個東京巨蛋（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 39

年輕人說這就是他爸爸的家，也就是自己的老家了。接著開始為我們介紹起家門前的細節。首先是門口的石獅子，是大爺專門從中國運過來的。好家伙，不是日站君好奇，這運費就不老少吧。大爺透露為了配這個石獅子，還專門弄了個階梯。這階梯……不怪網友都來問：「大爺，您這是要登基嗎？」除此之外，一旁的雕塑「牛」也夠搶眼了。這兩個大家伙放在門口，威嚴之感油然而生啊。還有，不仔細看可能會忽略的屋頂的鰲魚。和一隻可愛的小鳥。主持人問：「大爺這是您設計的嗎？」大爺驕傲的回答「是的」。但可不僅僅這一棟，主持人往身後環繞一圈，所看直處皆是大爺的家，足足有兩公頃，相當於東京巨蛋的一半！

如果說兩公頃的家讓大家震驚，那大爺此時要來說一句「沒見過世面」，接下來還有20個東京巨蛋那麼大的土地！大爺用實力告訴你什麼才是真實的「大地主」！首先，自家超大面積的農場，與羅森（Lawson）便利店有深度合作。很多菜都專門提供給羅森便當系列。其次，這片農場還支持著自家的生意，一個雖然不大，但小巧精緻的咖啡店！當然，最重要的這片農場帶來的收入，足以讓大爺一顯身手他的「設計能力」——裝修自己的家（啊，不對，是自己的宮殿）。

隨著大爺的步伐，主持人進入到了他的家裏，踏入門的那一刻，日站君才明白了什麼才是地主般的富有。一進門好家伙，一個與人等高的金色屏風直接告訴了我們三個大字：不簡單！緊接著金屏風的後面擺著一個更高的木雕，還是珍貴的屋久杉。然後，我們來到了廚房和餐室，面積比普通人家都大上好幾倍。裏面放著一個用夜光貝做的茶几，茶几上還畫著的龍虎相鬥的場面。貴不貴咱先不說，就是這幾樣古董想買都難啊。轉而來到了卧室，大爺在自己的卧室棚頂貼上了天空的壁紙，他自己說，希望一早醒來就可以看到天空，看不出來大爺還是個很有情調的人。怎麼回事，竟然覺得還挺有少女心！還有令人沒想到的倉庫部分，藏著很多中國紅燈籠。大爺說主要是為了掛在石獅子上面，這樣更加有中國宮庭的味道。看來確實是「中國風」的重度愛好者了。

神秘的東方力量讓他生意興隆

面對這些飄洋過海來的古董，不僅僅主持人，網友們也好奇「大爺造這麼一個 『 中國城池 』花了多少錢？」。大爺很可愛的說，不想讓全世界的人知道我花了多少錢。但網友目測，沒有幾個億也有千萬了。但錢不是最重要的，主要是因為喜歡和神秘的東方力量讓大爺生意興隆。大爺：「人若沒有夢想，與鹹魚何異！ 」雖然大爺如今已經賺的盆滿缽滿，但他依舊兢兢業業。為了整個家，為了他四個兒子，從「卡車靚仔」做到「農民伯伯」，一做就是15年。人生的前半輩子都在為了家人奮鬥，終於到了70歲高齡有了自己喜歡的「中國宮殿般」的房子。真是個可愛又勵志的大爺啊！

【延伸閱讀】日綜《跟拍到你家》史上最豪混血美女 擁十多間豪宅 曾定居香港（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 39

【延伸閱讀】日本大叔放棄千萬円年薪 窮到屋企冇地方沖涼 但老婆仍覺超幸福（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 55

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】