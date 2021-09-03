小學女生未做完暑期作業離家出走　怕被打罵竟叫警員不要致電爸爸

【開學日／暑期作業／離家出走】暑期功課做不完坦白就好，不需要離家出走！杭州公安日前通報，當地有小學5年級女生因為未完成暑期作業，怕被父母鬧，竟然離家出走。幸好最後有女途人在街上發現女童晚上獨自1人，好奇下始發現她就是失蹤女童，警方到場時她還不願回家，怕父母會打她。警方最終唯有呼籲家長要用合適方法教小孩。



小五女生未做完暑期作業怕被父母責備，選擇離家出走。（微博影片截圖）

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杭州公安通報1名讀5年級的女孩離家出走，原因竟是未做完暑假作業。事發於8月30日晚9時多，住在杭州臨平的11歲女童萌萌失蹤，警方收到戚姓女子報案，說她侄女萌萌下午就離家，至今音訊全無，擔心她是未做完暑期作業，怕被父母鬧所以離家出走。

後來幸好有女途人發現萌萌晚上1人在路邊奇奇怪怪，上前問她是否迷路，未料她直說自己離家出走。女途人都是人母，覺得小女孩晚上在外太危險，便報警求助。不過，警方帶同女童阿姨及嫲嫲到場時，萌萌竟求警員不要打給爸爸。

內媒指，女童父母開文具店生意較忙，其實對女孩離家出走的事不知情，但平日對女童的管教非常嚴厲。在現場畫面所見，女童阿姨連忙說父母不會打她和鬧她，叫她以後別亂離家出走，「回家他們不敢打妳的，現在不允許暴力（對待）小孩的」。

女童嫲嫲情緒激動向女途人道謝，還嚇得問民警出動一次要多少錢，警員馬上解釋他們出動不會收費，嫲嫲便說要請他們飲飲料道謝。警方尋獲女童後，呼籲她的父母採取合適的方式加強教育。

（綜合）

內地1名女孩將未做完的暑期作業，偷偷捐贈到慈善捐書活動，不過最後沒成功「變走」。（影片截圖）

女孩捐暑期作業被斷正全過程▼▼▼