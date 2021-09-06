女友自製冰皮月餅要求試食　港男一句評價搞到硬食成打：今次大鑊

女友製作了「暗黑料理」，吃會難為自己，不吃又會激嬲女友，真是左右做人難。有男網民近日於討論區發文表示，日前女友自製冰皮月餅給他吃，他吃了一啖覺得很甜、外皮很硬，內餡味道有點怪，但他見女友滿心期待他的食評，他不好意思落女友臉，就說很好吃。怎料，女友很開心地說自製了一打月餅，着他拿回家吃，樓主瞬間感到晴天霹靂，高呼「今次大鑊」，有網民就建議他「硬食吧！」，有人則認為不要勉強自己，「返屋企前掉晒佢，冇眼屎乾淨盲！」



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該男網民於香港討論區以「今次大鑊，呃女朋友話佢整嘅月餅好好食，佢依家整咗好多」為題發文，他表示日前隨口說了一句很想吃冰皮月餅，女友隨即說要自製給他吃。原本他以為女友只是說笑，沒想到她真的自己弄，還叫他試食，樓主吃了一啖覺得很甜、外皮很硬，內餡味道有點怪，「唔識形容」，但見女友滿心期待他的食評，「又唔好意思落佢臉，咪話幾好食囉」。

怎料，女友很開心地說她自製了一打冰皮月餅，向他說「有排食」，還着他拿回家與媽媽一起品嘗，樓主崩潰表示「我聽到真係晴天霹靂」，他指出他媽媽應該不會吃，估計最終也是他一人吃完整打月餅。

帖文引起網民熱議，有人直言「講大話嘅後果」、「唔識煮飯嘅女人娶唔着」、「其實有女朋友已經唔錯了，好多人都還單身呢，大兄弟挺住」，亦有人建議他「女朋友畀做嘅，就算難食也要露出微笑，一邊食一邊講唔錯，很美味」、「早餐一個，lunch一個，dinner一個，好快食晒」。

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內地「古董月餅」放10年無發霉 網民質疑防腐劑太多 專家咁解釋

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：



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網民笑爆煮月餅伯伯為「當代神農氏」：



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同場加映：【暗黑料理】11種最潮奇特口味月餅 即食麵味、韭菜味你食過未？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



【暗黑料理】11種最潮奇特口味月餅 即食麵味、韭菜味你食過未？