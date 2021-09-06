台女床上大戰曱甴　激戰多回合鬥到落地板　終敗陣流血送院縫14針

俗稱「小強」的蟑螂（曱甴）是不少人最怕遇到的大敵，有台女日前就分享與曱甴的「難忘事」，稱暑假1個晚上驚見有曱甴爬上床，即使噴了殺蟲水也未能將其「解決」。她一度站到椅子上打算繼續以殺蟲水攻擊，但小強竟跟隨爬上椅子，令她嚇得頓時跳下，詎料落地時不慎跌倒，令大姆指的指甲不幸「陣亡」，最終須送院縫了14針流血收場。



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該名台女早前於Dcard以「因為蟑螂，我縫了十四針」為題發文，分享今年暑假發生的1場「悲劇」。她指有個晚上，習慣裸睡的她在床上休息時，突然感到臀部有點痕癢，翻開被子即見到1隻曱甴「在我床上散步」。看到曱甴跑進床底，她即時拿出殺蟲水攻擊，隨即前往洗澡，「把被牠碰到的皮膚洗乾淨」。

回到房間後，台女再次發現曱甴的縱影，她再次拿起殺蟲水狂噴猛噴，「牠走到哪我就噴到哪」。為了看清楚小強的位置，她更站到椅子上，沒想到曱甴慌不擇路，「看到牠在椅子的前方，我就噴啊噴，牠開始迷失方向，就爬上我的椅子了」。

台女親述與小強激戰經過 ▼ ▼ ▼

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台女稱當刻她只想到返回床上「避難」，詎料落地一刻悲劇即發生。她從椅子落地時，不小心踩到殺蟲水的樽身，頓時滑了一跤，右腳撞到床邊，整個人再跌到床上。當時她只顧「逃命」，「從床的左邊翻到右邊，離開一定的距離後感覺腳上有東西！我以為是牠跑上來了，所以一直甩啊甩，當我回神看清楚我的腳後，才發現那是我的指甲啊！」

那時候台女才發現滿床也是血，而右腳的大姆指則不幸「陣亡」，至於導致意外的「元兇」，則已死在桌下，「所謂殺敵一千自損八百便是如此吧」。最終她須送院麻醉縫了整整14針，「我感覺醫生聽到我意外發生的原因都在偷笑了」。

台女落地一刻踩中殺蟲水的樽身，頓時滑了一跤，右腳的大姆指則不幸「陣亡」，須送院麻醉縫14針。（Dcard討論區圖片）

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她續指意外發生後，自己花了兩星期在床上生活，「下床只能靠左腳跳啊跳，一走就難受，感覺血一直往下衝」，而換藥過程更是生不如死。直至近日，她的傷口仍未完全癒合，「更是看不到指甲要長出的痕迹」。

雖然小強為台女帶來皮肉之苦，她指意外後自己也下定決心丟了不少東西，亦決定為房間定期除濕，以免再有機會引來曱甴，「如果有一個願望可以實現，我希望牠和恐龍一起滅絕」。她又「溫馨提示」網民，指出一旦遇上曱甴必須保持冷靜，「殺蟲劑不要狂噴，保持安全距離，不要像我一樣」。

台女分享事發時床單染血的情況，「提醒」網民一旦遇上曱甴必須保持冷靜。（Dcard討論區圖片）

網民看過帖文後，對台女的經歷感同身受，「真的好慘，我隔壁鄰居也是為了躲蟑螂，摔到腳骨折」、「蟑螂根本萬惡之源」、「一定超級痛的，尤其指甲的部份真的生不如死」、「嗯，我是為了打蚊子打爆廁所鏡子縫6針」、「真的很討厭蟑螂這種生物，都給我從這個世界上徹底消失」。

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醫生以麻醉方式殺死病人耳內的蟑螂，再以鉗子將之整隻取出，最後為病人清理耳朵。（微博短片截圖）

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