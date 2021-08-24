蘋果茶沉澱物點解卜卜脆？網民飲兩啖心諗大鑊！吐出來驚見曱甴腳

今早用熊貓叫了早餐，餐送來後喝了一口蘋果茶，發現這家的蘋果茶渣渣特別多！嘴裡還有類似長長的異物，吐出來發現是蟑螂腳！差點把飲料噴到小孩頭上，反應店家店家一開始回覆～可能是蘋果茶的渣渣，我說我喝到蟑螂腳。店家只淡淡的回我～那你跟熊貓客服反應退費。到現在都還覺得嘴巴怪怪的！

文：社員曉鈞兒（爆料公社）



「怎麼那麼多茶渣啊…」台女一諗心知不妙！吐出來都是曱甴腳…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網民留言：「我之前買過蝦皮美食配合的餐廳，喝一口湯，撈一撈碗裡的料，發現蟑螂腳、果蠅「不只一隻」平台也只能退費。」、「門市裝潢很乾淨，後面廚房邋煞鬼。做吃的廚房難免有小強，因為，蛋箱，瓦斯桶，食品原料箱，這些都是外來的感染源，防不勝防。 專業點，藏好不要讓客人吃到嘛……」、「我喝過其他家的珍珠奶茶有比你這還大的「渣渣」，從嘴裏拿出來往桌上一放，竟然還是會跑的活體小小強。但幾年過去了，我好好的，不知道這樣能不能安慰到您？」

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「噁爆了。」、「整個嘴巴都是蟑螂味的感覺！」、「好歹道個歉，說以後會多注意商品的品管，這不難吧！」、「會不會到時候跟你要錢說你吃了他家寵物⋯」、「重點是渣渣特別多.......是把整隻蟑螂打成渣了嗎？」、「催眠自己是茶梗會不會比較好受。」、「太噁了。」

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