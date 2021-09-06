【豬隊友揸機系列】人妻慘變恐怖惡靈　網民慰問：你老公還好嗎？

網友Fiona在爆廢公社公開版分享老公拍照技術：「老公的攝影技術有多離譜！像極了被佛經包圍的鬼……」



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網民反應如下：「其實他很強，能把妳拍出來~ 應該有在修啦」、「板主文章下的真的很貼切剛好農曆七月還沒過，原諒我笑到肚子痛了」、「何方妖孽，還不速速就擒」、「感覺妳老公想用這些經文鎮住妳」、「天啊！這是在超渡嗎？哈哈哈」、「真是應景收妖照！連大導李安都沒用過的技巧（因為會被老婆切ＸＸ）」、「你老公還好嗎」、「無色無相，幻化萬象，無相無色，萬壽無疆」。

還有網友笑言：「臨兵鬥者皆陣列在前～誅邪」、「你老公在這種三小地方拍不出陰魂就該謝天謝地了，還拍得好不好咧」、「快速速現身，還有有時間發文，天靈靈地靈靈太上老君急急如律令」、「說不上是鬼啦。頂多可以稱之為靈體」、「你已被封印」、「這張當鬼片的電影海報還真適合」、「宇宙天地賜我力量，降伏群魔迎來曙光， 吾人左手所封百鬼，尊我號令即在此刻」、「容我唱一下，南無妙吉祥，菩薩南無妙吉祥，菩薩南無妙吉祥，菩薩南無妙吉祥……」

【同場加映】超驚嚇！窗外突現詭異微笑蒼白「女鬼」臉容 睇真原來係「佢」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【同場加映】婚禮攝影師執相執半年 終收到成品驚見一堆恐怖靈異照 新娘崩潰（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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