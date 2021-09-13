男人不是要找有用的女人！女生想被愛最重要識呢2個字｜練習被愛

【《愛情，不只順其自然2：練習被愛》】編按：情場不是競技場，並非愈有能力愈能成為強者。尤其在男性眼中，女性的獨立能力原來並非優勢，反而要適時表現可愛一面，讓男性意識到自己是個異性才有發展空間。《愛情，不只順其自然2：練習被愛》作者以感情導師身份，在書中剖析戀愛男女的心態，教導大家如何更易覓得想要的幸福。



現今社會獨立自主的女性愈來愈多，不過若要增加異性緣，就要多展現可愛的一面。（劇照）

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男人在找的不是「有用的人」，而是「可愛的女人」

在性別平等意識成為主流觀念後，越來越多女性追求成為一個有用的人，我認為這樣的想法很進步，因為它讓女性的世界變得更遼闊，也更自由。不需要再像古早時代一樣關在家裡，以家庭為重，而是可以發展自己的興趣和所長，為全體人類貢獻自己的才能。

但與此同時，女性們也將「有用」的觀念，帶進了關係中：吃飯AA制、家庭開銷一人一半、房貸一起扛。

這些行為很貼心，也真的幫了大忙，但這跟「可愛」並不一樣。

妳要知道，妳想要的是談戀愛，而不是尋找一個生活同盟，跟妳一起組隊對抗名為「資本主義」或「高房價」的怪物。

男人也是一樣。男人在找的是「讓我想要照顧、想要保護、想要陪伴、想要靠近、想要發生關係」的女人。如果只是要人幫忙付帳單，或許找個室友還比較乾脆一些，至少打電動的時候不會有人管。

很多女人對於男人總是喜歡綠茶婊感到很納悶，甚至是憤怒。看到男人被那些賤女人耍得團團轉，女性大部分的反應都不是試圖去了解男人在想什麼，而是抨擊這樣的女性，認為她們會有報應、囂張沒落魄的久、遲早被人看穿。

我完全懂這種心情。在我還不會談戀愛前，也認為那些很會談戀愛的男人都是渣男，女人都瞎了，看不到我身上隱隱散發的新好男人之光，活該被渣男騙。

作者指綠茶婊受男生歡迎，是因為覺符她們很可愛。（《突然發現的一天》劇照）

但事實真的是這樣嗎？女人真的都很笨，才不懂得欣賞我的好嗎？

當女性們認為「男人都很蠢，才會喜歡那些賤女人」時，其實跟被發好人卡的男人覺得「女人都愛錢愛渣男」沒什麼不同，都是不深入探究其中的原因，只想堅信自己原本的想法和作法。

沒有人是蠢蛋，也沒有人是瘋子，女人會愛男人口中的「渣男」，跟男人會愛女人口中的「賤女人」，都是有原因的，只是我們想不想深入了解而已。

男人喜歡賤女人或綠茶婊的原因很簡單：因為她們很可愛。

如果妳很有用，那麼男人會想要跟妳當同事、工作夥伴、室友、朋友，但不會想找妳當女朋友；但如果妳很可愛，就算妳不會幫忙付房貸，男人也會想盡辦法，讓妳們一起生活，只是生活的品質可能看個人能力而定；如果妳又可愛又有用，那真是感謝上蒼的恩典，但還是請妳可愛大過有用，這樣我們才愛得下去。

這才是現實。比起「有用」，男人更在乎「可愛」。就像比起「有錢」，女人可能更在意「感覺」，這是一模一樣的事。

那些課本或媽媽教我們的溫良恭儉讓、品德高尚、獨立自主，的確能夠讓我們更適應人類社會的相處，但不見得會讓我們變得更可愛、更有異性緣。尤其如果妳有個不擅長戀愛的媽媽，請更小心她的建議，如果她真的這麼行，當年會相親結婚嗎？

我並不是要說媽媽或相親結婚不好，但這就像妳不會來問我怎麼修馬桶或做財報一樣。術業有專攻，如果現實就是一個人的戀愛績效很差，那麼不要聽她的或許才是提高戀愛成功率的好方法。

當然，我明白很多人的下一個問題是：「好，現在我知道『有用』對於戀愛沒太大幫助了，那我要怎麼做，才能變得可愛？」

（以上是《愛情，不只順其自然2：練習被愛》的內容節錄）



書名：《愛情，不只順其自然2：練習被愛》，作者：亞瑟（時報出版提供）

作者：亞瑟（AWE情感工作室共同創辦人）

10年講師經歷（持續成長中），CMoney、VidaOrange、NowNews合作作家

公開演講資歷：TEDxNYMU、 中原大學、DateMeNow、清華大學、華陽扶青團

出版社：時報出版

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