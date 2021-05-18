躁狂抑鬱對談錄｜晚睡會令精神病復發？精神科醫生列12點睡眠錦囊

撰文： 書摘 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

【精神病／躁狂／抑鬱／晚睡／睡眠】（編按：晚睡是都市人常見習慣，但卻可能令精神病復發。「小鳥醫生」曾經與睡眠不規律的病人做工作紙，揭示他有晚睡問題，於是提供下列12個睡眠錦囊，令他可以提高睡眠質素。）

晚睡是香港人常見生活習慣，但原來對精神病患者而言會是病症復發的誘因。（《當你沉睡時》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

醫生一直想着病人說的每一句話，時間一點一滴的過去，好像忘了現在進行的是心理治療。

掛在牆壁上的鐘，滴答滴答，聲音突然間清晰起來。放在病人面前的工作紙，在醫生眼裏不再是模糊一片，焦點慢慢變得清楚。在這一刻，醫生終於記得自己今天的任務。

醫生： （拍一拍大腿）好了，你的話的確很有道理，但治療始終是治療，應做的事也要繼續進行，快快把工作紙填好吧。

病人： （扁嘴）我不是說過了嗎？每天的時間表也是差不多，只是除了睡覺的規律有一點偏差吧。

醫生： （冷冷的）也要填。

病人： 好吧，就是說不過你。

病人在工作紙上一格一格的填寫自己每天的行程。就如她剛才所說，生活的確是規律得有點悶蛋。

只是在睡眠的一欄，每天睡眠時數不定。有時候早一點，有時候晚一點，有一天還幾乎通宵沒有睡覺。還有一次，在深夜醒過來之後，便投入其他工作，沒有嘗試入睡。

醫生： （看一看工作紙）這就如你剛才所說的哦。

病人填寫的工作紙。（花千樹出版提供）

病人： （點一點頭，看一看醫生）也不是太差吧。比起許多人， 我覺得還算好啦。

醫生： （竭力掩飾自己的驚訝）那麼你覺得，有沒有地方需要改善？

病人： 你說的就是「早睡早起精神好」這大道理吧。我覺得就只是差了些，晚睡一點也不是十惡不赦。

醫生： （拿起了課堂開始時做的問卷）記得這個嗎？

病人： （有點如夢初醒）記得。

醫生： （繼續竭力維持聲線上的平靜）那麼這是差了點，還是有改善的空間？

病人： （有點氣憤）就如我剛才說的，整天二十四小時也很忙，彷彿都要用來工作。每天過着刻板的生活，才會希望在睡覺前做些什麼。

病人說自己每天工作繁忙，所以才會想到在睡前要做一些事。（Gettyimages／視覺中國）

醫生： 行了行了，我也知道你的難處。

病人： （噘了噘嘴）知道了麼？

醫生： （嘆了一口氣）我們這一張工作紙，目的是要讓你瞭解自己的生活，當中是否規律穩定。對於其他人來說，可能不打緊，但是……

病人： 這會令精神病復發。

醫生： 作息定時非常重要。只是數天的睡眠不足，也可以令病人躁狂病發。

病人： 有沒有那麼嚴重？

醫生： （冷冷地指一指問卷）還有，在生活的其他方面，也要維持正常的規律。若非如此，睡眠時間會被推遲和影響，睡眠質素也會被破壞。

病人： 有時候我也不是不想早一點睡，只是慣了晚睡，便像墮入了惡性循環一樣，怎麼也睡不了。有時候在睡覺之前，仍然在進行一些工作和思考一些未解決的難題。到了最後，睡眠也會受影響。

醫生： （點點頭）你這些觀察非常之好。

病人： 我可不是要你的稱讚啊。現在我知道規律作息時間的重要性，但是好像知易行難。你可有什麼辦法？

睡眠小錦囊 ‧睡不着的話，柔和地活動一下 ‧避免在床上思考工作 ‧充足的運動和太陽光照 ‧睡前避免進行太刺激的活動 ‧睡前不要喝太多水或吃太多東西 ‧睡前可作輕鬆活動 ‧鬆弛練習 ‧戒除日間小睡 ‧泡溫水浴 ‧避免喝酒、抽煙、喝咖啡因飲料 ‧規律作息 ‧睡不着時不要看鬧鐘、手機、電子屏幕

「小鳥醫生」提供的睡眠小錦囊。（花千樹出版提供）

（以上是《躁狂抑鬱對談錄》的內容節錄）

書名：《躁狂抑鬱對談錄》，作者：小鳥醫生（花千樹出版提供）

作者簡介：小鳥醫生

平日常常在網誌中，以他兩隻貓貓女兒的玉照作招徠。外界總是懷疑他的真正身份，以為是一隻高傲的布偶貓。實際上他是在公立醫院精神科辛勤工作的一名小醫生。夢想藉著文字推廣精神醫學，讓精神病患者活在一個更美好的世界。

出版社：花千樹出版

同場加映：【失眠】必學7種呼吸訓練治失眠改善哮喘 4-4-4呼吸法紓緩焦慮【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

同場加映，更多健康資訊話你知！（香港01製圖）

▼7種呼吸訓練有助克服失眠（按圖看清内容👇👇👇）

+ 30 + 30 + 30

原文：【失眠】必學7種呼吸訓練治失眠改善哮喘 4-4-4呼吸法紓緩焦慮