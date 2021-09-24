英國內地留學生10年間人數激增1.3倍　呢間大學最多人入讀

內地早前盛傳小學階段取消英文期末考試，英文科地位被削弱，不過資料顯示，內地近年已取代歐盟，成為英國外來留學生的最大來源，一年超過10萬人赴英升學！究竟他們多在英國哪一區？哪間英國大學最受他們歡迎？



根據英國高等教育統計局統計，每年來自中國內地的大學及研究院一年級新生，由2007/08年度的約2.5萬人，上升至2019/20年度超過10萬人。連同其他年級，2019/20年英國當地一共有逾14萬內地留學生。自2012/13年起，在英國的內地留學生人數超越歐盟留學生。

哪間英國大學最受內地學生歡迎？2019/20數據顯示，最多人選擇「G5」之一的倫敦大學學院，同期內地學生有7,310人，其次是曼徹斯特大學、利物浦大學，內地學生分別有6,490和6,025人。而十大最多內地生就讀的英國大學中，僅兩間是位於倫敦，其餘八間分布在英格蘭其他區域和蘇格蘭等。

地區分布方面，首都倫敦自然是不少留學生的目的地，2019/20年共有2.9萬內地學生在區內求學，約佔所有在英內地留學生的兩成。而英格蘭西北部、約克郡-亨伯、蘇格蘭等各區內亦分別都有逾萬名內地學生。