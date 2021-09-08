外傭獲贈月餅即放上網賣　僱主嬲爆：好似畀人呃錢　網民唔係咁睇

送禮給別人，應否在意別人如何處理？有外傭僱主近日於討論區發文表示，臨近中秋節便送月餅給工人姐姐以表心意，並選購對方指明想要的某牌子奶黃月餅，但她其後發現工人姐姐將月餅放上網賣，事件令她十分憤怒，大呻：「好似畀人呃錢咁！」不過網民大多認為既然已將月餅送出，就不應理會對方如何處理，「有咩問題？送咗畀人，人哋點處理都得啦！」。



有僱主近日於討論區發文表示，臨近中秋節便送盒月餅給工人姐姐以表心意，但她其後發現工人姐姐將月餅放上網賣，她對此十分憤怒。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

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該名僱主於香港討論區以「發現工人將我送比佢盒月餅拎去賣」為題發文，指出家中的工人姐姐雖然平日表現不太好，但臨近中秋節都想送盒月餅給對方以表心意，便問工人想吃哪款月餅？對方稱想吃奶黃月餅，更指定想要某個牌子產品，樓主認為不太貴也可以。怎料，樓主近日發現工人竟將她送的月餅放上網賣，她表示：「我真係有啲嬲，好似畀人呃錢咁！」

帖文引起網民熱議，有人認為工人姐姐「過份咗喎，一番心意嚟」，不過亦有人認為「送成盒畀佢唔通想佢全部食晒？」、「送咗出去嘅嘢，就唔好理人地點樣處理」、「送親友唔係賣亦多轉送」、「等錢使嘛，體諒吓，小事小事！」

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