數學教師3年請769天假　同事嬲爆報警　揭詐病呃福利金仲秘撈狂賺

打工仔討論如何「射波」時，意大利有名教師做出了3年請769天假的「創舉」。意大利傳媒報道，當地1名47歲高中數學教師，3年內請了459天病假、310天育兒假，合共769天假期，雖然他能提供醫生證明，但同事們忍無可忍報警。調查揭發該教師根本無病，甚至鮮少回家，而是在意大利各地旅遊替多間公司做商業顧問工作，已確認賺了至少9.7萬歐元（約90萬港元），還被揭發他申請了疾病和兒童保障福利金，涉款共1.3萬歐元（約12萬港元），真正「呃到盡」。



意大利傳媒指，涉事47歲教師在東北部省份波代諾內的1間工業技術高中教數學。（telefriuli新聞截圖）

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這名47歲「欺詐教師」來自西西里，在東北部省份波代諾內（Pordenone）1間工業技術高中教數學，但他長期請假，大部份都聲稱自己生病，3年內請了459天病假、310天育兒假，聲稱要照顧1個孩子。

有外媒指，3年有1095天，當地學校星期六日放假，還有聖誕節、元旦等公眾假期，他再請了769天假，故他可能根本沒上過班。不過，其家鄉阿格里真托（Agrigento）的家庭醫生有為他簽署醫療證明，讓他長期請病假，最後是學校裏的同事實在忍無可忍，決定報警。

調查人員透過追蹤他的高速公路收費紀錄、預訂酒店情況，發現他請假期間行蹤可疑。警方及當地金融部門揭發，原來教師請假日子裏，他根本沒有生病或留家照顧孩子，他鮮少回家，而是從事提供商業諮詢的顧問工作，一直在意大利周圍旅行，替不同公司工作「秘撈」，已確認賺約9.7萬歐元（約90萬港元）。據悉他其中一份工是在環境保部門工作，賺取了近4萬歐元（約37萬港元）。

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調查部門指，教師實際上還是居住於波代諾內省內，為多間私營或公營公司工作，他未有獲學校授權兼職，也沒有將所得酬勞申報，更未向「秘撈」公司透露自己是公務員。由於他一直無申報從事專業顧問工作，可能累稅務部門造成稅收損失。

請假之餘，教師連福利金都沒放過，2016年至2019年間，教師申請了疾病和兒童保障福利金，涉款共1.3萬歐元（約12萬港元）。法官早前審理前已裁定要扣押這福利金，教師的代表律師要求訴訟移至西西里進行，但遭拒絕。教師目前涉嫌欺詐及使用虛假證明等罪。

今年4月，意大利已發生過1宗極其誇張的欺詐工資事件，卡拉布利亞（Calabria） 1家醫院的66歲公務員Salvatore Scumace，被指控曠工長達15年，騙取53.8萬歐元（約500萬港元），被當地人封為「曠工之王」。當地傳媒指，Scumace被調派到該醫院後，2005年起不再上班，甚至威脅阻止上司提交他的紀律報告，該上司退休後，繼任者及人事部門甚至無留意到有員工一直無上班，他現時涉嫌欺騙、敲詐勒索和濫用職權等罪受查。

（綜合）

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