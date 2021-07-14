意大利女球迷掀上衣露胸慶贏波　男球迷鹹豬手失控狂摸惹網民炮轟

意大利勇奪歐國盃，球迷大舉上街慶祝，在網民瘋狂改圖對意軍及英軍開玩笑之際，較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強意大利在12碼大戰贏西班的晚上，1名意大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝，未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「胸襲」，原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服，有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議，雖然有部份人認為女生裸露在先，但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事，痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。



意大利女球迷慶祝球隊4強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，男友人伸手觸摸，未料在場的眾多球迷之後同時伸出「鹹豬手」。（Twitter影片截圖）

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意大利傳媒報道，歐國盃碰上新冠疫情，當地多處仍出現違反防疫規定的活動，網上不停傳出慶祝影片，民眾除了多人聚集更無戴口罩。而日前Twitter瘋傳1段多人胸襲女球迷的影片，事件其實發生於歐國盃4強意大利對西班牙的比賽，意軍在12碼大戰勝出之時。

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從網傳影片可見，意大利女球迷騎住1名男友人膊馬，這時女球迷掀起上衣展示胸部慶祝，她下面的男友人舉高手摸其胸部，未料附近大量男球迷竟同時伸手亂摸「胸襲」，女球迷原本還在歡笑慶祝，被突然襲來的多隻手嚇倒，馬上拉低自己的衣服，場面混亂下，還有「鹹豬手」攝在女球迷衣服內，推撞下她幾乎跌倒，幸好有其他球迷出手扶着。事件在網上引起爭議，有部份人批評該女球迷是個「暴露狂」，但許多網民認為即使女球迷露胸，不等於容許他人亂摸。

網民點睇：



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當地記者Selvaggia Lucarelli也在Twitter分享影片，直指女生拉起衣服，不等同其他球迷有權摸。當地女權主義者Carlotta Vagnoli也批評，「展示」和「觸摸」是兩回事，即使覺得女生在炫燿，都應該先徵得對方同意。

歐國盃曲終人散，但網民改圖熱情未退，改出不少有諷刺性的爆笑改圖：



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意大利球員謎之手勢咩意思？

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另外，許多網民揶揄意大利球員不停舉出5隻手指指頭緊貼的手勢，部份網民不明白其中含意，其實這是意大利當地很普遍的手勢，叫作「 ma che vuoi」，常用於表達懷疑，可理解成「你想點？」、「你講乜？」，粗鄙一點可解釋為「What the Hxll are you saying？」。意大利人打出這手勢時還會上下揮動，日常聊天經常用到，即使打電話或者自言自語都會不自覺打出這手勢。

（綜合）

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