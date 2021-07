意大利女球迷掀上衣露胸慶贏波　男球迷鹹豬手失控狂摸惹網民炮轟

意大利勇奪歐國盃,球迷大舉上街慶祝,在網民瘋狂改圖對意軍及英軍開玩笑之際,較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強意大利在12碼大戰贏西班的晚上,1名意大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝,未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「胸襲」,原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服,有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議,雖然有部份人認為女生裸露在先,但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事,痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。



意大利女球迷慶祝球隊4強戰勝西班牙時,開心得掀上衣露胸,男友人伸手觸摸,未料在場的眾多球迷之後同時伸出「鹹豬手」。(Twitter影片截圖)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

意大利傳媒報道,歐國盃碰上新冠疫情,當地多處仍出現違反防疫規定的活動,網上不停傳出慶祝影片,民眾除了多人聚集更無戴口罩。而日前Twitter瘋傳1段多人胸襲女球迷的影片,事件其實發生於歐國盃4強意大利對西班牙的比賽,意軍在12碼大戰勝出之時。

+ 10

從網傳影片可見,意大利女球迷騎住1名男友人膊馬,這時女球迷掀起上衣展示胸部慶祝,她下面的男友人舉高手摸其胸部,未料附近大量男球迷竟同時伸手亂摸「胸襲」,女球迷原本還在歡笑慶祝,被突然襲來的多隻手嚇倒,馬上拉低自己的衣服,場面混亂下,還有「鹹豬手」攝在女球迷衣服內,推撞下她幾乎跌倒,幸好有其他球迷出手扶着。事件在網上引起爭議,有部份人批評該女球迷是個「暴露狂」,但許多網民認為即使女球迷露胸,不等於容許他人亂摸。

網民點睇:



+ 5

當地記者Selvaggia Lucarelli也在Twitter分享影片,直指女生拉起衣服,不等同其他球迷有權摸。當地女權主義者Carlotta Vagnoli也批評,「展示」和「觸摸」是兩回事,即使覺得女生在炫燿,都應該先徵得對方同意。

歐國盃曲終人散,但網民改圖熱情未退,改出不少有諷刺性的爆笑改圖:



+ 8

意大利球員謎之手勢咩意思?

+ 1

另外,許多網民揶揄意大利球員不停舉出5隻手指指頭緊貼的手勢,部份網民不明白其中含意,其實這是意大利當地很普遍的手勢,叫作「 ma che vuoi」,常用於表達懷疑,可理解成「你想點?」、「你講乜?」,粗鄙一點可解釋為「What the Hxll are you saying?」。意大利人打出這手勢時還會上下揮動,日常聊天經常用到,即使打電話或者自言自語都會不自覺打出這手勢。

(綜合)

相關圖輯:台必勝客推芫茜皮蛋豬血糕薄餅 配搭超驚嚇 勇者實測吐5字真言(01製圖)

台灣必勝客(Pizza Hut)推出芫茜皮蛋豬血糕薄餅,引起網民熱烈討論。(facebook專頁「必勝客 Pizza Hut Taiwan」圖片)

+ 3

有網民實測試食「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」後直指薄餅「難吃到靠北」。(facebook群組「爆怨2公社」圖片)

+ 6

👇👇👇台灣男星炎亞綸對芫荽皮蛋豬血糕Pizza的食評👇👇👇

+ 6

↓↓↓ 激死意大利人Pizza合集 ↓↓↓

+ 3

同場加映:薄餅店員偷食Pizza 切2刀再「還原」不被發現 3080萬人看到傻眼【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



薄餅店員偷食Pizza 切2刀再「還原」不被發現 3080萬人看到傻眼

「如何偷食PIZZA而不被發現」全過程▼▼▼