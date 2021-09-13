貌似陳冠希公屋男去Speed dating　一講住處全場女生黑面慘食白果

住公屋是否注定「溝唔到女」？有網民於討論區發文表示，他有名男同事近日參加快速約會（Speed dating），他「都算靚仔，有啲似陳冠A（希）」，但一開口說自己住公屋，所有女仔立即黑面，最後該同事一個電話也拿不到。帖文引起網民熱議，有人質疑「似陳冠A都被黑面？」有網民則表示「住公屋先係人生贏家喎」、「公屋咁平租先儲到錢」、「住公屋好有米，可能外面有好多屋收租」。



有網民於討論區發文表示，他有名樣貌酷似陳冠希的男同事近日參加快速約會（Speed dating），但一開口說自己住公屋，所有女仔立即黑面，最後該同事一個電話也拿不到。（《《愛情食物鏈》劇照）

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該名網民於香港討論區以「有同事去SPEED DATING，一開口話住公屋，成班港女當堂黑面。。。」為題發文，指出他的男同事「好毒」，好像沒有朋友，但樣貌似昔日令所有女士瘋迷的男神陳冠希，而該同事近日參加快速約會（Speed dating），卻因說自己住公屋而拿不到任何一個女仔的電話。

帖文引起網民熱議，有人稱經常參加快速約會，雖然自己租住公屋，但也拿到女仔電話，質疑樓主所說的可信性，「咪鬼喺度怨天尤人」。

陳冠希年輕時風靡萬千少女。（《特警新人類2》劇照）

另外，有網民指出「班港女唔識貨，住公屋先係天下無敵」、「得公屋，得天下」。不少人認同住公屋才是真正的「筍盤」，稱「後生住公屋，人生贏家」、「咁如果已經買斷，市值5球嘅公屋呢？」、「我同事去速約，一開口話供緊樓，成班港女即刻走晒」。

有網民則猜測該同事真正失敗的原因，「樣似希希，無身材一樣趕客」、「就係似陳冠A先驚，要影裸照及拍片，梗係攞唔到電話」、「十幾年前的冠A抑或係現時的冠A樣子？」、「係咪生得矮」。

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