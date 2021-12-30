夫婦為住無敵靚景豪宅過地獄式慳家生活　杯麵當正餐　原因有洋蔥

日本綜藝《跟拍到你家》今次採訪到一對日本夫婦，他們的房子位置方便，臨近地鐵站，而且還有美麗的夜景。但原來他們夫婦二人爲了償還每月約兩萬多的房貸，每天午飯只能以一個飯糰解決。



地鐵旁，熱門商圈，無敵美景，能住在條件這樣優秀的公寓裏，恐怕都不是一般人，他們是誰呢？豐美女士，今年57歲。和他的丈夫以及一條6歲的狗狗。

走進豐美女士的家，頓時感覺和以往節目中看到的家有很大的不同……

日本夫婦為住高級公寓艱難度日 每天吃飯團泡麵（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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經過長長的寬敞的走廊，就是兩面都能看到風景的客廳。電視是4K影像，還有非常氣派的開放式廚房，這360度無死角風景，日美醬真的慕了。這樣的一套房子，總價約8千多萬日圓。夫妻二人每個月要支付約3萬港元的房貸，能負擔得起這樣的債務，應該是個有錢人家。但看似風光的背後，頂著天大的壓力。丈夫說「這棟樓住的都是醫生和律師，這樣的上流階層」，「社畜像傻子一樣住在這的，也只有我們倆了」。原來，妻子本來無業，為了多掙些錢，現在是樓下停車場的售票員。丈夫掙的多一些，他在一個2000人的通信公司當管理本部長，上面就是董事了。

為了盡快還清房貸，夫妻倆在其他任何地方都是省吃儉用。比如丈夫每天會五點起床，給妻子和自己做飯團，而這一個飯團，就是每天中午的午飯。在發工資之前，頓頓吃飯團。除此以外，家裏還隨處可見很多百元用品。如果百元店買不到，就要想想辦法去其他地方買。就算是普通家庭都吃得起的泡麵，對夫妻二人來說就是加餐，算是吃的好的一頓了。就連工作人員都說：「我還以為住在這裏的人都是頓頓到外面吃有機蔬菜什麼的呢！」聽到這話的夫妻二人都擺了擺手，「無所謂的，吃什麼都行」。

大約在35歲的時候，夫妻二人結了婚。那時候是絕對的俊男美女組合。當時妻子的工作是宴會接待，經常參加有錢人舉辦的活動。那個時候的她一個月就可以賺到約4萬港元，整整做了15年。夫妻二人也是在這樣的活動上相遇的。妻子說對丈夫是一見鐘情，「我喜歡下垂眼，感覺是個好男人」 。於是半年後兩人就結婚了。幸福的生活持續了數十年，但是有一天丈夫在家裏突然倒下。至今還要吃藥，堅持做康復訓練。而美麗的妻子更是從鬼門關走了一遭，17年前妻子在治療不孕不育時，發現自己得了胃癌後來癌形成了子宮肌瘤，折磨了妻子十多年。最難熬的一段時間吃不下任何東西，只能喝水。痛到爬著上廁所爬著回卧室，40歲那年連遺書都寫好了。

在妻子心裏，自己和丈夫因為生病，失去了整整十年的時間，所以現在想要搶回來，只能非常拼命。住在這個房子裏，也是夫妻二人想著人就活這一輩子，好好對待自己。想著就住一兩年，然後再轉手賣掉。現在他們已經找到了買家，距離搬家也進入倒計時了。運氣很好的他們買到了一個一戶建。準備在停車場附近的門面上，開始做新生意，就是開一間飯團屋。所以丈夫每天早起包飯團，也算是實踐了。因為生病失去了十年時光的夫妻倆，正在用他們認可的方式用力的生活，雖然像電影一樣跌宕起伏，但是彼此互相扶持，對未來保持期待，相信他們一定能再次開啟精彩的人生。

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