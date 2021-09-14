阿富汗局勢│塔利班曾是美國親密戰友　因這位「富二代」反目成仇

美軍決定撤出阿富汗，令當地局勢出現重大變化，塔利班更極速奪回阿富汗的控制權，國內人權、女權及人民生活情況備受國際關注。一直研究中外歷史的YouTube頻道「cheap」，近日發布影片詳細解釋阿富汗與美國曾經有過的「蜜月期」、塔利班崛起及奪權，但因沙特阿拉伯的「富二代」拉登的惡行，終與美國翻目成仇，更利用塔利班組成反美恐怖份子，發動「九一一恐襲」，令到美國最終出兵阿富汗，至20年後的今天才撤出，最後留下的卻是無法收拾的爛撻子。



8月15日，阿富汗塔利班武裝分子圍坐在總統府內。（AP）

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蘇聯入侵阿富汗

YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「塔利班是怎麼崛起的? 與美國、阿富汗是什麼關係？」講解，阿富汗本來是一個與世無爭的伊斯蘭邊緣國，但隨後被蘇聯控制，成為社會主義國家，但曾經留美的哈菲佐拉．阿明發動政變，成為阿富汗總統，積極和中美兩國合作。蘇聯對此不滿，遂以「阿富汗人民求救」為名，1979年入侵阿富汗，3天後更捉到阿明，再次建立傀儡政權。於是穆斯林拿起武器反抗，把戰爭視為捍衛伊斯蘭的聖戰，參戰人士稱為「聖戰士」，其他國家的穆斯林因同宗同源而前往阿富汗參戰，包括沙特阿拉伯「富二代」、隨後發動「九一一」恐怖襲擊的拉登，但面對世界強國之一的蘇聯，聖戰士被打得毫無招架之力。

與世無爭的伊斯蘭邊緣國阿富汗因被蘇聯控制，成為社會主義國家。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

美國出錢出力抗蘇

當時正值美國及蘇聯的冷戰，美國視阿富汗戰爭為好機會，透過巴基斯坦源源不絕將資金匯入聖戰士帳戶，並在美國的指點下，從秘密渠道買到中國武器，並將武器送到阿富汗，由於當時是中美「蜜月期」，而且阿富汗與中國接壤，中國不得不幫忙，同時美國更協助拉登訓練軍隊，最終逼使蘇聯撤軍，美國亦逐步撤走相關人員，以節省龐大軍事開銷，其他國家聖戰士亦各自回國，當中包括拉登。

雖然阿富汗表面回復和平，但由於蘇聯臨走前扶植親蘇總統、因大規模迫害人民而被稱為「屠夫」的穆罕默德．納吉布拉，而且蘇聯沒有停止對他的軍事支援，所以蘇聯實際上仍然控制着阿富汗。

阿富汗穆斯林展開反抗，把戰爭視為捍衛伊斯蘭的聖戰，參戰人士稱為「聖戰士」。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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塔利班崛起

到了1991年，隨住蘇聯解體，納吉布拉失去外援，翌年4月垮台，阿富汗成立臨時政府，布爾漢努丁．拉巴尼成為總統，但政權並不穩固，國內聖戰士因失去共同敵人蘇聯，加上民族及語言不同，最終爆發衝突，分成4個勢力，但有人不屬於該4個軍事勢力而選擇自行發展，因而造就塔利班的崛起。

美國助塔利班取得阿富汗實權

塔利班原意為「學生」，所以亦譯為「神學士」，組織成員大多是難民營孤兒，並以遜尼派的普什圖族人為主，他們奉行極端基本教義，軍紀嚴明，作戰勇猛，因展現出親民愛民胸襟，迅速得到老百姓的支持，加上美國認為塔利班親西方，「容許」巴基斯坦向塔利班提供武器及軍事訓練，最終令塔利班掃除國內一切反對勢力，1996年取得阿富汗實權。

建立政教合一專制獨裁國家

由於塔利班聲稱要建立全世界最純潔的伊斯蘭國，並施行最嚴格伊斯蘭律法，禁止電影、音樂等公眾娛樂，連放風箏都是違法，女性受到極大壓迫，必須在男性的陪同下方可出門，而且不能發出笑聲，甚至無法接受教育，阿富汗成為一個政教合一的專制獨裁國家，同時亦被國際社會孤立。

國內聖戰士失去共同敵人蘇聯，而且受到民族及語言影響，最終爆發衝突。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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拉登發動911恐襲

至2001年，塔利班已「走火入魔」，不顧國際反對，炸毀兩尊世界上最大的立佛，拉登亦因波斯灣戰爭時反對信奉基督教的美軍駐紮沙特阿拉伯，與美國矛盾愈來愈嚴重，他先逃到蘇丹，但在美國的壓力下重返阿富汗，且加深反美決心，至於其他國家的聖戰士亦因在祖國鬱鬱不得志等原因，紛紛再到阿富汗，和塔利班及拉登一起反美，拉登培育他們成為反美恐怖份子，這就是阿爾蓋達組織的由來。

拉登成立革命公司，登記營業地址，並計劃襲擊美國本土，2001年發動震驚全球的「九一一事件」，時任美國總統喬治．布殊要求塔利班政府將拉登交出來，但遭到拒絕，美國決出兵阿富汗，塔利班被迫轉為「地下化」躲入山中，但仍不時向美軍及盟軍發動攻擊，戰爭一拖就拖了20年。

再度成功奪權

隨住塔利班老一輩去世，接班人的態度趨向溫和，且願意與西方談判，去年2月和美國達成和平協議，美國答應撤軍，塔利班承諾不再攻擊美軍，亦不會窩藏其他恐怖份子。待美國撤軍後，塔利班對阿富汗政府發動猛烈攻勢，今年8月15日攻進首都喀布爾，並宣稱建立一個開放包容政府，樂於和國際社會交朋友，保證和20年前政府截然不同，但其實際操作則拭目以待。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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