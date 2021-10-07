Marvel鷹眼係「最弱復仇者」？古代箭手臂力驚人　射箭可傷人穿石

Marvel（漫威）電影角色「鷹眼」擅用弓箭，但由於沒有超能力，而且沒有豪華裝備，經常被網民稱為「最弱復仇者」，但現實中真正箭術殺傷力驚人，甚至可以將箭射入石中，經常講解中西歷史的YouTube頻道「cheap」，早前上載關於中外弓箭歷史及神射手的影片，強調每位古代弓箭手至少能拉開100磅的弓，可見體格及臂力之強，比現代奧運選手拉50磅的弓強了多達一倍，而且他們體格驚人，能用武器作近距離攻擊，所以古代弓箭手非但不是弱者，反而是殺傷力超勁的強者。



無論使用單體弓或複合弓，古代中外弓箭手都並非弱者。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「真實的古代弓箭手有多強壯? 為何現在弓箭手都一副弱不禁風的形象 弓箭的歷史」提及，弓箭是人類武器史上其中一個偉大發明，讓人類祖先可以作出遠程攻擊，從舊石器時代晚期至16世紀，弓箭及由其演化而成的弩都是戰爭中殺傷力極大的武器，人類最初組成弓的過程非常簡單，只用單條木材或竹子製造弓身，弓弦則採用植物纖維、動物筋部或皮條，至於箭矢是一枝削尖的細木棍或細竹棍，隨後人類開始為弓箭花心思，弓箭製造技術及使用技巧不斷提高，包括在箭矢的一端裝上石片，以增強殺傷力，另一邊末端則加上鳥類羽毛，令箭矢射出時飛行得較穩定。

人類懂得在箭的末端則加上鳥類羽毛，，令箭矢射出時飛行得較穩定。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

但人類祖先隨後發現使用普通的弓箭難以殺死體型較大的野獸，若製造更大的弓箭則攜帶不便，這個問題導致歐洲及亞洲弓箭走向不同發展道路；西方人普遍比較高大，手臂較長，採用「地中海式射法」，即是現時奧運選手使用的三指控弦，箭搭在弓身左側，所以適合使用體積較大、彈力有限的單體弓，至於東方弓兵通常使用「蒙古式射法」，使用戴住「拇指環」的拇指扣住弓弦，食指和中指壓住拇指加強力道，這種射法適合使用體積較小、但彈性佳的複合弓，當中中國步兵通常使用單體弓，但騎兵必須使用複合弓。

但無論單體弓或複合弓，古代弓箭手絕不孱弱，中國有不少著名弓箭手，例如三國時代的呂布，身高大約2.31米的呂布力氣過人，可以從150步外的距離，可射中大約半張A4紙大小的目標，而西漢的「飛將軍」李廣則神力無窮，力氣大到可以將箭射入石中，由於射箭威力與體力相關，所以中國的神射手通常都是身材高大及力氣過人，甚少出現瘦弱神射手。

宋朝更是弓弩的黃金時期，將弓弩當作軍隊的主要武器，衡量一個人的武藝時主要視乎對方能挽多大的弓，力氣愈大，射得愈遠，殺傷力及穿透力亦愈強，朝廷選拔士兵時，自然對他們的箭術有一定要求，宋仁宗制定的《禁軍選補法》中，北宋有4支精銳禁軍，分別是捧日、天武、龍衛及神衛，前兩者較強，需要拉開九斗的弓，大約68.36公斤，後兩者要求七斗，大約53.17公斤，禁衛部隊標準更高，要求一石五斗，大約113.94公斤，但到了南宋，由於外患不斷，所以選拔就更嚴格，精銳士兵需穿上全副武裝射箭，力道大約75.69公斤。

到了明朝，由於見識過蒙古騎兵的威力，明初軍人同樣擅於騎射，但去到中葉後期改用火器，所以士兵選拔及訓練開始忽視箭術，以騎射得天下的清朝反而規定八旗子弟學習滿語及騎射，想考科舉必須經過騎射考試，訓練用的力弓為12力起跳，即是72公斤拉力。

古代歐洲英格蘭長弓兵選拔標準亦十分嚴苛，由於弓長約1.5米，所以長弓兵的身高必須1.75米以上，而且不能近視，最重要的是臂力，一把長弓需要100至120磅（即是45.3至54.4公斤）的力道才能拉開，相比起現時奧運反曲弓只需50磅力道，英格蘭長弓兵同樣身材高大，並且臂力更強。

不論中外，古代弓箭手能拉開45公斤的弓只是基本要求，他們不但臂力超群，而且身材高大，即使有敵人穿過箭雨走到他們面前，都不代表獲勝，因古代弓箭手體格過人，可以用武器作近距離攻擊，所以弓箭手絕對並非弱者。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。）

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