赤壁之戰諸葛亮借東風？　台YouTuber物理+地理知識拆解東風謎團

改編自同名電子遊戲，古天樂、劉嘉玲及呂良偉等巨星有份參演的《真‧三國無雙》真人版電影在網上引來熱烈討論，但無論是遊戲抑或電影，不少作品都參考自羅貫中小說《三國演義》，當中許多情節至今仍然為人津津樂道，例如「赤壁之戰」中諸葛亮的「借東風」，預測風向後以火攻大破曹軍的連環船，粉碎曹操統一天下美夢，個章節成為不少商界策略或戰爭計謀的典範。

然而，天命不可違，諸葛亮既是一介凡人，真的能借到東風？擅長拆解中西歷史謎題的YouTube頻道「cheap」以科學角度解釋為何會出現東風，結合物理及地理知識，東風出現的確有根有據。



赤壁之戰離奇出現東風，YouTube頻道「cheap」循科學角度解釋現象。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「科學解釋 ▶ 詭異的東風哪裡吹來的 真實的赤壁」提及，赤壁之戰由劉備及孫權聯軍對抗曹操開始，孫權手下黃蓋先向曹操詐降，繼而在東南方放了一把火，風助火勢，最終將曹操數十萬大軍燒到丟盔卸甲，但此戰之敗並非曹操失誤，反而是當時正值冬天，較少機會吹起東南風，但偏偏當時吹起一場東風，令曹軍大失預算，未及應變下慘敗。

曹軍戰敗是因為沒料到冬天會吹來一場東風，火勢失控燒掉連環般，結果數十萬大軍燒到丟盔卸甲敗退。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

為何正值冬天會吹來東風？首先要了解風是如何形成，簡單來說，風是一種空氣流動的自然現象，但同時由太陽輻射差異而引起，太陽照在不同地方造成溫差，有了溫差，就自然會有空氣流動，繼而產生風。中國地理位置特殊，位於歐亞大陸的東端，由於西南方有青藏高原阻擋，加上東邊就是太平洋，所以最影響中國的是陸地及海洋之間、隨季節有規律改變的「季風」，導致中國在冬天吹西北風，夏天則是東南風，春秋兩季則是兩種風互相交替，這種氣候規律由古至今都適用，當然包括赤壁之戰時期。

根據物理學，不同物質有不同「比熱」，對吸熱及散熱有着不一樣的能力。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

但赤壁之戰的東風又如何產生呢？根據物理學，水的比熱容量很大，換言之，吸熱及散熱能力非常強，所以一般人在夏天時游水散熱，但觸摸物件例如石頭，覺得該物件燙手，全因其比熱容量相對小，同一個道理，歐亞大陸儼如石頭，太平洋就是水，夏天來臨時，歐亞大陸在內的北半球吸收大量熱量而升溫，加上歐亞大陸結構是砂石土壤，比熱小、升溫快，表面的空氣被加熱後，暖空氣比冷空氣輕，容易上升，形成低氣壓，相反太平洋比熱大、升溫慢，貼近水面的空氣低於附近空氣的溫度，冷空氣密度大而下沉，形成高氣壓，通常高氣壓區的空氣流向低氣壓區，於是太平洋的暖濕氣吹往歐亞大陸，產生東南風，同樣道理，北半球冬天時，歐亞大陸變成高氣壓，太平洋則是低氣壓，吹起乾冷西北風。

赤壁之戰正值冬天，中國大部分地區都是吹西南風，包括位於今日湖北省的赤壁，加上現場同樣屬於季風區，毫無疑問是西北風，理應與東南風無緣。

不過，另一種和季風差不多原理的「海陸風」，並不隨住季節變化，相隨日夜而改變，而且發生在局部地區，主要是沿海，白天海邊太陽照射下，陸地升溫快，形成低壓，至於海水升溫慢，變成高壓，高氣壓區的空氣往低氣壓區移動，從而產生海風，到了晚上，情況就相反，陸地及海洋開始散熱，陸地降溫快形成高壓，海水降溫慢變成低壓，陸地高壓空氣往海洋低氣壓區移動，這形成陸風，海陸風另一個特點就是當季風較弱時可以發揮其作用，直接作出無視。

但屬於季風區的赤壁明明位於內陸，如何會有海陸風呢？赤壁附近有一大片水域，名為「雲夢澤」，是中國歷史上最大的淡水湖，位於今日湖北省的江漢平原，最大時有4萬平方公里，但因泥沙堆積而今日變成陸地，僅有零星水體例如洪湖，當時雲夢澤是長江以北一帶的湖泊總稱，換言之，即是雲夢澤有大大小小的湖泊，包括沼澤及勉強供人行走的小路，環境雖然比不上海洋，但因含水量高，近乎和湖泊沒有分別，在相同條件下都能產生類似海陸風的「湖陸風」，加上赤壁東南方有一座叫做「幕阜山」的大山，海拔約1600米，佔地6500公頃，規模之大足以影響現場一帶局部氣候。

以赤壁為中心，西北方有雲夢澤，東南方有幕阜山，已經有產生湖陸風的地理條件，假如在某個冬天，赤壁一帶風和日麗，幕阜山因岩山結構，比熱更小、升溫更快，形成低壓，雲夢澤則是比熱大、升溫慢，形成高壓，氣壓差就更大，所以產生強勁西北風，與季風相同，但到了晚上，情況完全相反，幕阜山降溫快，變成高壓，至於雲夢澤降溫慢，變成低壓，於是吹起強勁東南風，當季風不強時，加上白天陽光充足，到了晚上就會吹起東南風。

地形對風向有關鍵影響。

《三國演義》寫出當時傍晚沒有起風，急到周瑜以為諸葛亮未能成功「借東風」，但到了三更的確吹起東南風，三更即是深夜11時至凌晨1時，一切在科學上變得合理，黃昏時幕阜山尚未降溫，必須等得深夜，由於氣溫降低，才能產生湖陸風。

古代資訊並不如現今發達，羅貫中寫到諸葛亮竟然懂得利用湖陸風，因而大破曹軍，其實羅貫中再次抹黑周瑜，周瑜及黃蓋都是當地人，在赤壁一帶生活多年，自然知道冬天吹起強勁東南風，但為了美化諸葛亮，羅貫中訛稱周瑜火攻曹軍之計得靠諸葛亮「借東風」才能成功，完全抹殺周瑜功勞。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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