7個F字頭好聽英文名　Felix寓意快樂幸褔　Frankie原來男女都改得

【改英文名 / 嬰兒 / F字頭】所謂「人如其名」，如果女生希望給人幹練堅強的形象，不妨改一些男女合用的英文名，原來F字頭都有不少選擇！於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道推介各字母開頭的好聽英文名，今次介紹了7個「F」字頭名字，叫Felix原來有快樂和幸褔的寓意，有個名字男女合用但印象大不同！