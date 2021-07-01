7個F字頭好聽英文名　Felix寓意快樂幸褔　Frankie原來男女都改得

撰文：卡洛兒
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【改英文名 / 嬰兒 / F字頭】所謂「人如其名」，如果女生希望給人幹練堅強的形象，不妨改一些男女合用的英文名，原來F字頭都有不少選擇！於美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」不時會在YouTube頻道推介各字母開頭的好聽英文名，今次介紹了7個「F」字頭名字，叫Felix原來有快樂和幸褔的寓意，有個名字男女合用但印象大不同！
【7個F字頭英文名】（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）
7個F字頭好聽英文名：
同場加映：10個E字頭好聽英文名：
10個E字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）
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同場加映：10個D字頭的好聽英文名
10個D字頭的英文名。（YouTube「Mr Yang楊家成」截圖）
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【本文獲YouTube頻道「Mr Yang楊家成」授權】
「Mr Yang楊家成」介紹10個「C」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）
10個C字頭好聽英文名：
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「Mr Yang楊家成」介紹8個「B」字頭名字。（YouTube頻道「Mr Yang楊家成」截圖）
8個B字頭好聽英文名：
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A字頭英文名000：「Mr Yang楊家成」不時都會在YouTube頻道，推介各字母開頭的好聽英文名，今次就由「A」字頭出發。（YouTube影片截圖）
10個A字頭好聽英文名：
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