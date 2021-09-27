洗衣服的歷史│無洗衣粉點算？古羅馬人用尿洗衫　奇葩方法有呢啲

洗衫對現代人來說是正常不過的事，有了洗衣機以後更是「一按搞掂」。但對於古人而言，在沒有洗衣機及洗衣粉的情況下，要把沾污了的衣服乾淨卻是相當困難，而中西古人早已發明不同的洗衣方法，除了使用燃燒植物後所剩餘的灰燼「草木灰」及肥皂之外，最「重口味」的清潔劑莫過於尿液，古羅馬人不但用尿洗衫，而且用作漱口及製造牙膏，古人智慧可見一斑。



對於古人而言，在沒有洗衣機及洗衣粉下，洗衫顯得相當困難。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「古人沒洗衣粉 怎麼洗衣服? 各種奇葩洗衣配方 ▶ 洗衣服的歷史」，講解古人如何洗衫，指出古人已明白透過去除居家、衣物及身體污垢，才能改善衛生環境，繼而延長人類壽命，最古老清潔劑就是清水，能夠洗走大部分污迹，但卻無法清走油污，此時就需要使用清潔劑。我們可以將清潔劑想像成清水及油污之間的媒介，其化學原理就是同時由親油及親水的原子組成，親油部分成功將油迹拉進水中，繼而帶走油污，不同國家的古人都會自行製作清潔劑。

其中一種清潔劑就是「草木灰」，意指燃燒植物後所剩餘的灰燼，主要成分是碳酸鉀，除了是肥料之外，更是一種強力清潔劑，對於動植物性油脂及蛋白質污垢都有良好去污能力，與現今肥皂去污原理大致相同。古人未必知道箇中化學原理，但極有可能在某次意外中發現草木灰的用處，古埃及、古羅馬及古中國都不約而同使用草木灰去污。

清水可以清走大部分污迹，但無法洗走油污。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

比草木灰「更高一級」的清潔劑是現時仍有使用的肥皂，自古以來，中東或黎凡特地區一直都是製造肥皂的大本營，早在西元前2800年左右的古巴比倫，他們用草木灰及煮沸的油脂混合水，製作成肥皂，並大方地將配方寫在泥板上，油脂及鹼亦是現在的肥皂成分之一，但古人就是利用草木灰中的碳酸鉀來取代鹼。

巴基斯坦之所以亦是肥皂重鎮，全因當地盛產鹽生植物及橄欖，這些同樣是肥皂的原料，民眾將鹽生植物燒成灰燼，藉此得到純鹼，灰燼混入橄欖油，加熱沸騰後不停攪拌，通常會加入一此香料，例如薰衣草，等到黏稠後讓其慢慢自行變成固體，之後再印上標誌，繼而進行切割，最後將香皂疊高，經過兩周風乾後再包裝，這個製作過程就是有名的「納布魯斯香皂」（Nabulsi）古老工法。

十字軍將肥皂帶回歐洲



除了納布魯斯香皂之外，阿勒坡、大馬士革及費茲等中東地區都是肥皂重鎮，並在第一次十字軍東征時，由十字軍將肥皂帶回歐洲，讓相關技術傳遍整個地中海。

「肥皂」（Soap）一詞早已出現在古羅馬的文獻中，龐貝古城中甚至有肥皂工廠，傳說古希臘有一座薩波山，百姓在山上用動物向神明獻祭，宰殺後的動物會被放到木材堆成的祭壇上焚燒，最後動物脂肪會與灰燼混合，順住河水及雨水流到山下，民眾發現用這種水洗衣服會特別乾淨，這也是拉丁文香皂（Sapo）的由來，但世上根本沒有薩波山，引來歷史學家質疑內容全屬虛構。

羅馬人用尿漱口、製造牙膏。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

古羅馬人用尿清走污垢



古羅馬人雖然從黎凡特進口很多肥皂，但由於價格高昂，並非所有人都負擔得起，於是意外找到替換方法，想到利用尿液清洗衣服，尿液中的氨是一種弱鹼物質，亦可以充當油污及清水的媒介，雖然他們未必明白箇中化學原理，但總之知道尿液可以清走污垢，他們先將髒衣服丟進稀釋尿液的大缸內，繼而進行一陣猛踩，成功清走污垢，最後再用清水清洗及薰香，以清除尿味，當時不少家庭都有收集尿液習慣，大街小巷更有尿液募捐箱，鼓勵民眾勇於樂捐，但後來百姓不願意無償分享，羅馬人繼而發展「一條龍服務」，從收集尿液至洗衣服都有專人上門提供服務，價格便宜又洗得乾淨，羅馬人更會用尿漱口、製造牙膏。

到了西元69年，維斯帕先登基成為羅馬皇帝，當時國內剛結束內戰，正值百廢待舉，維斯帕先見尿液值錢，決定為此徵稅，結果太子提圖斯首先反對，但維斯帕先將一枚錢幣放到兒子鼻底，並說錢是沒有味道（Pecunia non olet），這一句話更成為拉丁諺語，意指不管什麼，賺到錢就好了。

太子提圖斯反對對尿徵稅，但羅馬皇帝維斯帕先將一枚錢幣放到兒子鼻底，並說錢是沒有味道（Pecunia non olet），這一句話成為拉丁諺語，意指不管什麼，賺到錢就好了。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

古代中國另有清潔劑

反觀中國，雖然沒有發明肥皂，但有其他替代品，在魏晉南北朝，古人將豆磨成粉，再加入香料及豬隻胰臟，混在一起握成丸狀，就有不錯清洗能力，被稱為「澡豆」，後來發現加入草木灰，效果會更好，北方人亦將豬隻胰臟及油脂搗碎後曬乾，用來清洗東西，稱為「胰子」，中國更有一種特有的皂莢樹，其皂角的去污能力都很強，但古代中國的科學技術多年來原地踏步，去到清朝光緒年間，民眾仍然使用皂莢、豬隻胰臟等清潔劑。

法國人發明便宜肥皂

近乎同一時期的歐洲雖然懂得使用天然鹼及油脂來製造肥皂，但當時產量小，而且品質參差，英國更有「肥皂稅」，可見肥皂是一種奢侈品，有錢人才能擁有，但隨住化工知識突飛猛進，法國人布路蘭在1789年發明從食鹽製作出碳酸鉀的方法，繼而製造出便宜肥皂，工業革命後，品質優良的肥皂開始大量生產，價格則除除下降。

到了1917年，德國因第一次世界大戰，導致肥皂原料短缺，發明家使用硫酸酯做出了合成清潔劑，比肥皂有更強的洗淨能力，直至現今，人類已經有洗衣粉及洗衣液，亦發明洗衣機和電動曬衣機等機械，洗衫晾衫更方便。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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