警察背89歲失智翁落山照瘋傳　網民熱議見「鬼腳」　真相原來係咁

警方上周三（8日）於facebook發文，指接報1名89歲患有認知障礙症的老翁失蹤後，經通宵搜索，終在柴灣一配水庫尋回老翁，並上傳警員背着老翁下山的照片。不過，許多網民看過照片後均紛紛「錯重點」，驚訝其中1張相中，警員及老翁背後竟然多了1隻腳，直呼看見了「鬼腳」，相片隨即被熱傳，惹來網民熱議。不過，從另一角度可以見到，原來當時有1名鄉村巡邏隊隊員從後協助警員，所謂的「鬼腳」只是角度問題，日光日白鬼都不會現身啦。



警方日前在柴灣興華二邨配水庫尋回1名失蹤老翁，警員背着身體虛弱的老翁下山。（fb「香港警察」）

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警方facebook專頁上周三分享救助失蹤老翁的消息，稱警方在前一晚（7日）接報指，1名患有認知障礙症的老翁於當天下午離開家後失蹤，警方隨即搜索，在翌日（8日）下午於柴灣興華二邨配水庫附近尋回該名老翁，但為老翁的身體較虛弱，有警員便背起他下山，老翁最後由親友陪同下送院治理，情況穩定。

然而，帖文中的其中1張照片卻意外引起網民討論，不少人在照片中留言，稱留意到被警員背着的老翁，身後疑似有不屬於2人的「鬼腳」，非常詭異，「多咗隻腳係咩玩法？」、「背住隻鬼，有兩對腳的，好猛！」、「日光日白撞鬼，多咗隻腳，邪到呢」。

救急扶危的畫面突然演變成靈異事件，但只要細看另1張照片，便不難看到老翁被背下山時，後面其實還有1名鄉村巡邏隊隊員協助，所謂的「鬼腳」乃該名隊員的右腳，無奈因角度問題，才鬧出今次「鬼腳」疑雲。

ViuTV早前播出綜藝節目《ERROR自肥企画》，其中1集Error肥仔等人到大埔靈探，其間肥仔疑遇上靈異事件，被神秘力量拉進水內，網民直指「玩大咗」，亦勾起一眾網民對附近被稱為「猛鬼橋」的松仔園的集體回憶，稱昔年曾有多宗意外命案在當地發生，其中1955年因山洪暴發導致28人罹難，死者包括約20名小學生，該處被認為是鬼氣森森，容易犯險。



靈探玩大咗！ERROR肥仔遇靈異事件？大埔猛鬼橋曾淹死20名小學生

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「猛鬼橋」又稱怒水橋，1955年8月28日山洪暴發，死傷者近100人。（資料圖片）

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