用定位app、交換密碼　1個因素看穿愈查得緊戀愛愈脆弱｜練習被愛

信任是一段關係的基礎，但當大家對這般關係開始產生疑慮，不安感油然而生，而很多人會透過偷看對方電話電郵之類，來試圖排解不安。《愛情，不只順其自然2：練習被愛》作者以感情導師身份，在書中剖析戀愛男女的心態，指因缺乏安全感而作出的控制行為，只能短暫消除不安感，反之會對關係造成長遠損害，而「不安」這個因素，往往對感情造成莫大破壞，「談戀愛」最大的敵人竟是自己的心魔！



缺乏安全感會讓人想要去查對方手機或是電郵，以幫助自己消除不安感，但這樣做無補於事，反而有害關係。（《喜歡我請嚮鈴２》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

定位軟體是糟糕的發明

我認為定位軟體是個和貞操帶同等糟糕的發明。我從來沒看過哪對情侶，因為用了定位軟體之後，關係變得更好、更穩定、更甜蜜，通常只會產生更多莫名其妙的疑慮、猜測、不安和爭執，對關係從來沒有任何實質幫助。

諸如此類的「信仰」，還有互相交換密碼、看對方手機、檢視對方信箱、檢查對方信用卡帳單......等等，全部都是讓存有疑慮的人得到更多懷疑素材，好用來破壞關係的絕佳管道。既然如此，那為什麼人們還要繼續這麼做呢？為什麼明知道這毫無意義，卻仍然停不下來呢？

像吸毒一樣去看安全資訊

因為不安。這些看似對方還保持忠貞、自己有能力控制局面的線索，可以有效的在短暫時間內驅散人們不安的感受，所以在關係中懷抱著不安的人，會像吸毒一樣，無法控制的去觀看那些讓自己看似安全的資訊。

短暫的、一閃即逝的不安，或許會讓人感覺自己是被在乎的。但長時間的不安，只會讓人感覺自己不被信任，這就是「沒有安全感」對關係帶來的破壞。

處理自己的不安全感，變成多數人在感情裡最大的課題。（《喜歡我請嚮鈴２》劇照）

而且這不僅僅出現在交往後，「沒安全感」的破壞力，從交往前就會開始展現─許多人光是在約會、曖昧時，對方只要訊息回得慢一點，或是社群媒體上有別的女生出現，就會感到坐立難安。也就是說，當我們想談好一場戀愛時，除了許多不可抗力的外物要煩心以外，還得花上不少力氣去對抗自己的不安。

「不安」得把一手好牌打爛

「不安」對內會讓我們焦慮、容易胡思亂想、鑽牛角尖，而這些內在的感受和想法，則會進一步的擴展到對外的行動上，於是我們開始想控制對方、想去確認對方的心意、想要逼對方表態、想要斬對方桃花、想要去問月老對方是不是自己的正緣、想要對方趕快跟自己結婚......等等。

儘管多數人理智上或多或少都知道，這些行動對感情不見得會帶來幫助，甚至可能把一手好牌打爛，卻無論如何都控制不了恐慌的情緒。最後，「談戀愛」最大的敵人不再是其他的競爭對手，也不是對方，而是自己的心魔。

處理自己的不安全感，變成多數人在感情裡最大的課題。但「要有安全感」跟「無欲則剛」一樣，都是一個口號，實際上根本沒有人知道要怎麼做到。在不知道作法的情況下，人們只好不斷告誡自己「不能沒有安全感」，於是又衍生出各種奇形怪狀的問題─為了讓自己不會沒安全感，就不跟太受歡迎的人交往；比起自己愛的，不如挑愛自己的比較安全；因為害怕分手，就騙自己不如當一輩子的朋友，因為朋友不會分開；拼命讓自己同時跟複數對象約會，以免注意力集中在某個人身上；怕被背叛，索性先背叛對方或先甩了人家......諸如此類為了讓自己「看起來好像比較安全」，實際上卻本末倒置的作法層出不窮。

原本是為了讓關係不要變糟，到後來反而演變成一場又一場「贏過對方才會安全」的感情遊戲。

（以上是《愛情，不只順其自然2：練習被愛》的內容節錄）



書名：《愛情，不只順其自然2：練習被愛》，作者：亞瑟（時報出版提供）

作者：亞瑟（AWE情感工作室共同創辦人）

10年講師經歷（持續成長中），CMoney、VidaOrange、NowNews合作作家

公開演講資歷：TEDxNYMU、 中原大學、DateMeNow、清華大學、華陽扶青團

出版社：時報出版

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

點擊下圖看你的抗拒誘惑能力：