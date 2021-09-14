老公全家共用毛巾　仲會抹生果食　人妻崩潰追問揭月經杯都輪流用

一家人即使多親密，基本的個人衛生還是要多加注意。最近台灣1名人妻就在討論區發文，表示婚後她立即搬到丈夫家中，惟不久便發現丈夫及其家人竟共用毛巾抹身，甚至會以同1條毛巾擦拭蘋果等食物。不過，該名人妻後來得悉更多夫家可怕的「共用文化」，包括奶奶和姑仔輪流用月經杯，鬚刨也被姑仔用作剃私處的毛髮，嚇得人妻在2周後決定搬走。



有台妻網上發文指，丈夫與家人一直都共用浴巾，其他用品如牙刷、漱口杯等亦會一起使用。（Dcard圖片）

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該名人妻在Dcard討論區發文訴苦，先指最近與丈夫結婚後便搬入對方家中，未料第1天洗澡後即發現夫家全家只共用1條浴巾，奶奶更若無其事地說，「大家一起用完再拿去洗，剛好1天洗1條」。除了擦身，人妻更看到丈夫1家5人會用該浴巾擦乾食物、出入時擦腳底、弄髒時擦手等。

不過，樓主其後多次更新帖文，連環揭露比共用浴巾更嘔心的事，在她細問之下，丈夫再指漱口杯、搓澡巾等用品亦都與家人共用，連牙刷、月經杯等非常私人的物品，家人之間同樣會一起使用。

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樓主續指，丈夫家中養了兩隻貓，平時都要餵食罐頭，但她曾在吃晚飯時發現其中1個裝菜的盤子，竟正正是裝貓食的碗。讓樓主震撼的消息未就此停止，丈夫後來再坦白指，「他說他們家男生有時候會在洗手台尿尿！」，她不禁嚇呆並追問原因，丈夫才回答說：「因為尿完可以翻開直接洗，方便又衛生。」

不過令樓主忍無可忍，決定要搬離家中的導火線，其實是目擊姑仔竟以煮食用的鍋「消毒」月經杯，而丈夫很快也跟隨樓主搬走。可即使不再在家中，也有可怕的消息傳入耳，樓主指搬家不久後丈夫收到奶奶的電話，得知老爺和小叔疑有皮膚病，腳底生了與疣很相似的不明物體，令其他家人深怕會被傳染。

台妻追問共用浴巾的原因，但奶奶若無其事地指，「大家一起用完再拿去洗，剛好1天洗1條」。（Dcard圖片）

帖文一出便引來網民熱議，不少人直指男方家人的生活習慣令人作嘔，「別人擦完雞雞，然後拿來擦身體！除了另一半，應該沒有人可以接受吧」、「全家人真的是有福同享有難同當，有什麼病都一起承擔」、「是想要全家一起長菜花？」。也有人提出建議，認為必須要比「對手」更髒才能解決問題，「今天把月經擦在上面，然後就說洗完澡不小心沾到的，是乾淨的喔，隔天再沾點尿和毛上去，第3天大家就會開始想自備毛巾囉，他們髒，妳就要比他們更髒」。

（Dcard）

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