新冠疫苗｜昨打首劑人數險失守1萬關口　僅4200人預約再創新低

本港整體接種率未達預期，港府推出多項「谷針」新招。本港今（12日）共有約3.6萬人接種疫苗，當中只有1.03萬人是打第一針，較昨日略減，至今累計434萬人已打首針，即有64.4%12歲及以上市民已接種疫苗，佔全港人口57.8%；預約接種疫苗人數近日接連下降，今再跌至4,200人，較昨日少1,200人，再創歷史新低。



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接種率僅增0.1個百分點

當局表示，截至今晚8時的過去24小時，共有約36,200人接種疫苗。當中接種首劑科興的有1,700人、打首針復必泰的則有8,600人，合供10,300人；打第二針科興則有5,100人，注射第二劑復必泰則有20,800人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率分別為97%及96%。

本港至今累計已有64.4%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，較昨日略增0.1個百分點。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,115,800劑疫苗。

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8人針後副作用送院

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。